Зарина Догузова: На завершение третьего этапа программы кешбэка выделено дополнительно 4,7 млрд рублей

Глава Ростуризма рассказала о том, когда начнется возврат кешбэка за детские путевки и как долго продлится программа

Правительство выделяет дополнительные 4,7 млрд рублей для завершения третьего этапа программы кешбэка в запланированные сроки, сообщила во вторник руководитель Ростуризма Зарина Догузова, - информирует «Интерфакс».

«Сегодня правительство приняло решение о выделении дополнительных средств на туристический кешбэк в размере 4,7 млрд. Это позволит нам продолжить текущий этап программы, когда туристы могут отправиться в поездку в любой регион страны до 30 июня. Покупки можно совершать до 15 июня, то есть еще целых полтора месяца», — сказала она.

По словам главы Ростуризма, ранее выделенные на программу 2 млрд закончились практически за месяц. «Программа очень популярна: туристы экономят существенную сумму, а сам механизм автоматического возврата средств на карточку очень удобен и понятен людям. Суммарно только этой весной доступнее поехать по стране смогли более 700 тысяч человек, а вместе с прошлым годом программой воспользовалось больше миллиона туристов. Дополнительные деньги позволят доступнее отдохнуть еще миллиону наших граждан», — подчеркнула г-жа Догузова.

Между тем запуск программы кешбэка на путевки в детские лагеря запланирован на конец мая, сообщила также глава турведомства: «Запуск программы запланирован на 20-е числа мая – с этого момента родители смогут приобретать путевки в детские лагеря и им будет автоматически на карточку «Мир» возвращаться 50% стоимости купленной путевки максимум в течение пяти дней».

По словам главы Ростуризма, программа субсидирования отдыха в детских лагерях будет работать до конца года: «Необходимо создать отдельную страницу на сайте лагеря с соответствующими предложениями и подключить ее к интернет-эквайрингу, провести тестовые транзакции и другую подготовку. Подробная инструкция уже разослана всем потенциальным участникам. Необходимо убедиться, что родители смогут бесшовно приобретать путевки и получать автоматический возврат».

По ее словам, список всех партнеров, которые присоединятся к программе, будет опубликован на сайте Мирпутешествий.рф к моменту старта программы.

Ростуризм готовит предложения по проведению осенью четвертой распродажи туров по России с кешбэком и предполагается, что она продлится до конца года, заключила Зарина Догузова.

/TOURBUS.RU