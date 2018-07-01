Деловому туризму не хватает современных кадров

Наиболее дефицитными кадрами в сфере конгрессно-выставочной индустрии в настоящее время стали специалисты с разнообразным опытом работы и коммьюнити-менеджеры, способные вести активную работу в социальных сетях и сообществах. Об этом было заявлено во время работы профильной секции в рамках только что состоявшегося в Петербурге V Международного форума труда, - сообщает наш специальный корреспондент.

Как заявила на секции форума «Кадры конгрессно-выставочной индустрии» Екатерина Соловьева, руководитель отдела маркетинга компании HeadHunter Северо-Запад, «в настоящее время в отрасли идет жесткая борьба за людей, обусловленная ростом спроса со стороны работодателей и скромным увеличением количества соискателей». «Город готовится к началу сезона, однако эта сфера характеризуется наименьшим приростом резюме соискателей». – констатировала она.

По оценке эксперта, на ситуации сказалась и конкуренция за специалистов с другими профессиональными областями. «Так как сфера туризма и конгрессно-выставочная индустрия в частности долгое время практически не работали, многие специалисты нашли работу в иных отраслях. – считает она. – Поэтому сегодня, чтобы найти нужных, недостаточно просто разместить вакансию - необходимо активно включаться в поиск».

Говоря о ситуации с кадрами, Сергей Воронков, президент Российского союза выставок и ярмарок, озвучил и масштабы «кадрового голода» в отрасли. По его данным, сейчас 90% компаний конгрессно-выставочной отрасли испытывают острый дефицит кадров. В, частности, им явно не хватает специалистов для строительства выставочных стендов, т. к. в период коронавирусных ограничений многие из них как раз и ушли в другие сферы деятельности.

Исследование, предпринятое в отрасли, показало: сохранить свои команды в неизменном виде смогли не более 35% компаний. Увы, но во всех других объемы сокращения персонала достигали 70%, а примерно две трети компаний были вынуждены существенно снизить оплату труда или менять формы его оплаты.

Вместе с тем Сергей Воронков констатировал, что отрасль остро нуждается в кадрах. «Однако теперь ей больше всего необходимы кадры иной специализации. – уверен он. – В первую очередь нужны не просто продавцы площадей и сервисных услуг, а контент-менеджеры, которые имеют навыки продвижения онлайн-форматов и работы с соцсетями».

По его мнению, это связано с тем, что будущее за гибридными форматами (онлайн и офлайн) мероприятий, которые будут жить 365 дней в году, начинаясь офлайн и продолжая жить в виртуальном пространстве.

«В настоящее время в отрасли уже сформировалось четкое представление о требованиях к нужным ей специалистам. – говорит президент Российского союза выставок и ярмарок. - Менеджеры проектов должны стать коммьюнити-специалистами, учиться блогерству, уметь удерживать внимание аудитории и сообществ за счет контента и модерирования групп в соцсетях».

Екатерина Соловьева эту точку зрения поддерживает: по ее оценке, гибридный формат работы предприятия сейчас является преимуществом в деле привлечения кадров, поскольку люди уже не видят необходимости возвращаться в офис. «Кроме того, на первый план выходят так называемые soft skills – их наличия требуют практически все работодатели. – отмечает она. – Поэтому умение коммуницировать, вести переговоры, лояльность, диджитал-навыки, активное участие в соцсетях и работа с мессенджерами становятся обязательными требованиями».

При этом аналитики констатируют: наряду с наличием soft skills, работодатели все чаще ищут «многостаночников» с многогранным опытом, которых тоже стали называть «гибридами». «Чем более широкими специалист обладает знаниями и навыками – тем больше шансов он имеет при поиске хорошей работы и на большие доходы может рассчитывать», – говорят эксперты.

/TOURBUS.RU