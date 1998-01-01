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28 апреля
Власти Сочи ожидают на майские праздники двести тысяч туристов

Городские власти признали, что стоимость проживания в курортных отелях подскочила на 40%


 

Власти Сочи 1 мая официально открывают летний курортный сезон, несмотря на действующий режим повышенной готовности, - сообщает «Интерфакс».

Как заявила вчера журналистам руководитель департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина "апрель показывает высокую загрузку — порядка 70%. Загрузка мест размещения в мае будет порядка 90%. Это очень высокие цифры для города, которые ранее были не совсем характерны.

Подготовка к летнему сезону ведётся во всю и выходит на финишную прямую ."Готовится вся санаторно-курортная отрасль. Ограничительные мероприятия ещё не сняты в полном объёме, поэтому очень важно предоставить всем гостям качественный и безопасный отдых".

 

"Очень важно донести до всех гостей, которые сейчас собираются в Сочи, что все-таки предпочтительно приезжать авиа- и железнодорожным транспортом. Личный автомобиль будет создавать дополнительную нагрузку на курорт и транспортную логистику в целом", — добавила г-жа Батяйкина.

 

Около 4 млн российских туристов планируют принять в Сочи с мая по октябрь, 200 тыс. из них ожидаются в длинные майские праздники, сообщила в всвою очередь артамента курортов и туризма администрации города Ирина Сажнева.

«Средняя загрузка гостиниц на майские праздники, думаю, составит 83-85%. Если говорить о лете, то июнь — не меньше 85%. С 20 июля по 20 августа пик, когда все занято, мы ожидаем 95-97%», — добавила она.

По словам Сажневой, около 23% туристов приезжают в Сочи из Москвы. Востребован курорт и у путешественников из других городов ЦФО, а также из Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Поволжья, Краснодарского края.

 

Между тем, г-жа Сажнева сообщила и о росте цен на размещение в гостиницах категории 4-5* в Сочи.

«Стоимость размещения выросла по сравнению с прошлым годом. Самый большой рост мы видим в отелях категории 4-5*, в среднем на 40% по сравнению с прошлым годом. Но надо иметь в виду, что применяется динамическое ценообразование, существует высокий спрос.

При ограниченности предложения регулятором выступает цена. По санаториям серьезного роста цен мы не наблюдаем», — заключила она.

 

"В этом летнем сезоне в Сочи для туристов доступны более чем 200 тыс. койко-мест, включая крупные, средние, малые и индивидуальные объекты размещения", — сказала также г-жа  Сажнева.

"Есть смысл работать над увеличением емкости в сегменте 4-5*, потому что мы сталкиваемся с дефицитом мест в отелях этой категории. У нас есть ряд проектов, уже выбраны объекты, которые будут реконструироваться. Рассчитываем, что ближе к концу сентября – в начале октября откроется пансионат "Олимпийский Дагомыс". Он будет носить название Adaggio Le Rond 4*", — рассказала она.

Отель будет работать под управлением группы Accor. Он предложит гостям 442 номера, бассейны, рестораны, кафе и другую инфраструктуру. По словам Сажневой, гостиница создаст 300 новых рабочих мест.

 

В свою очередь, в туркомпании «Интурист» добавили, что планируют с мая по октябрь отправить в Сочи более 200 тыс. российских туристов. Для этого была запущена на этот летний сезон чартерная программа из шести городов.

«По чартерной программе у нас емкость 200 тыс. Это до октября. На зимний сезон возможны изменения, плавное уменьшение частоты. Но все будет зависеть от спроса и конкуренции с другими направлениями», — рассказали в компании.

/TOURBUS.RU

 

 


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