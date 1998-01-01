Новости Израиль с начала лета восстановит индивидуальный туризм, а с приходом осени — субсидирование рейсов в Эйлат Стали известны новые шаги израильских властей по скорейшему восстановлению международного туризма

Как сообщил нашему порталу Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и советник Посольства Израиля в РФ: «Большая часть населения Израиля вакцинирована. В связи с этим страна готова возобновить международный туризм в полном объеме. Более того, Министерство туризма Израиля будет субсидировать прямые рейсы между различными странами и курортным городом Эйлат в туристический сезон, который продлится с 1 сентября по 31 мая». Как добавили в Минтуризма страны, эта директива применяется к рейсам, выполняемым в период с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года, за исключением 20-27 сентября 2021 года и 15-22 апреля 2022 г. Министерство возместит консолидатору рейсов расходы за каждого пассажира, отправленного в Эйлат, в размере 60 евро. Консолидатор рейсов будет иметь право на дополнительные 10% от суммы возмещения, предоставленной каждому пассажиру (всего 66 евро на пассажира), при выполнении не менее 10 еженедельных рейсов в Эйлат. Один авиаперевозчик должен выполнить от 16 до 75 прямых рейсов в аэропорт Рамон. При этом въезд в Израиль будет осуществляться только в соответствии с руководящими принципами Министерства здравоохранения. В Министерстве туризма Израиля ожидают, что въезд для российских туристов в страну будет открыт к сентябрю, когда начинает действовать Директива по субсидированию рейсов. Таким образом, программа субсидирования будет действовать и для российских консолидаторов рейсов в Эйлат. Напомним ранее сообщалось, что 23 мая Израиль откроет границы для привитых туристов. Как пояснил Владимир Шкляр, на сегодняшний день принято решение, что будет разрешен въезд для групп туристов из четырех стран, в число которых Россия пока не входит. Это Италия, Испания, Австрия и Великобритания. В Минтуризма Израиля не исключают, что в мае этот перечень будет расширен. Критерий отбора стран – низкие показатели заболеваемости в стране и высокий уровень вакцинации. Прилетающие с 23 мая туристы должны быть привитыми, а по прилете они будут сдавать тест. В свою очередь израильский портал «Курмор» сегодня сообщает, что министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн заявила, что в 2020 году туризм из-за рубежа упал на 81%, и хотя треть израильских отелей остаются закрытыми на данный момент, средства к существованию сотен тысяч израильтян зависят от иностранных гостей Поэтому планируется, что, начиная с 1 июня, в Израиль будет разрешен въезд неограниченного количества туристических групп — и, если все пойдет хорошо, то индивидуальным путешественникам также будет разрешено посещать страну с 1 июля. По ее словам, все посетители должны будут до поездки получить две дозы признанной вакцины от коронавируса (которая пока что не включает вакцину «Спутник V»), а также подождать еще неделю, пока антитела полностью не выработаются в организме. Также по прилету потребуется пройти ПЦР-тест. При этом она добавила, что справки о выздоровлении от коронавируса будет недостаточно для въезда, что фактически означает, что детям до 16 лет не будет разрешен въезд в страну на данном этапе. Заметим также, что вчера Минздрав Израиля заявил, что рекомендует отложить план въездного туризма на месяц из-за недавно обнаруженных новых опасных штаммов коронавируса, включая «индийский». /TOURBUS.RU

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