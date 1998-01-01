Мальдивы будут принимать вакцинированных россиян без ПЦР-тестов

Мальдивские власти включили «Спутник V» в список вакцин, с прививкой которыми можно въезжать без справки о ПЦР-тесте

Власти Мальдивских островов включили «Спутник V» в список вакцин, с прививкой которыми можно въезжать без справки о ПЦР-тестировании на коронавирус, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.

«Министерство туризма Мальдив в начале апреля опубликовало решение о разрешении въезда пассажирам, привитым вакцинами, одобренными ВОЗ. Теперь, после недавнего обновления этого документа, речь уже идет «о любой вакцине, которая должна быть одобрена ВОЗ либо компетентным органом той или иной страны». Таким образом «Спутник V» подходит для въезда, поскольку он одобрен по меньшей мере в России», — сообщили в министерстве.

Там подчеркнули, что сертификат о прививке должен быть на английском языке, нотариальное заверение не обязательно. С момента получения второй дозы должно пройти не менее двух недель.

«Для непривитых туристов правила въезда остаются прежними. Им нужна справка о ПЦР-тесте, которую необходимо загрузить через форму на сайте https://www.imuga.immigration.gov.mv/ не ранее, чем за 24 часа до прибытия. Тест по прилету не требуется за исключением случаев, когда у туриста есть симптомы коронавируса», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что Мальдивы, закрывшиеся в марте 2020 года из-за пандемии, одними из первых открыли границы для иностранных туристов. Экономика архипелага с населением в 450 тыс. человек сильно зависит от туризма, который прямо или косвенно генерирует две трети ВВП.

Отметим также, что в середине апреля гендиректор TEZ Toue Владимир Каганер отмечал, что, после «запрета» Турции в качестве альтернативы для морского отдыха рассматриваются также и Мальдивы. Он подчеркнул, что "на майские праздники цены там высокие, но после их окончания отдых становится доступнее. Начиная с 10 мая цены на туры в будут оптимальные. По Мальдивам это от 88 тыс. на человека".

Ранее директор по маркетингу турофиса Мальдив г-жа Рина Абдул Вахид сообщала, что число российских туристов на Мальдивах выросло на 103% с 1 января по 24 марта по сравнению с тем же периодом прошлого года, архипелаг посетило 58,6 тыс. россиян, а доля российского рынка достигла 21%.

"В 2019 году мы приняли 83 тыс. россиян, по численности они занимали шестое место после туристов из Китая, Индии, Италии, Германии и Великобритании.

В 2020 году ситуация резко изменилась: с момента открытия островов архипелага для международного туризма 15 июля россияне вышли в лидеры по турпотоку среди других иностранных рынков и лишь в феврале 2021 года их обогнали индусы. За 2020 год архипелаг посетили 61,3 тыс. туристов из РФ", — добавила представитель турофиса.

Как подчеркнула Абдул Вахид, в этом году власти островов стремятся вернуться к результату 2019 года. "В конце января мы начали широкую вакцинацию населения. К 24 марта вакцину получили почти 225 тыс. человек, тогда как всего необходимо привить 300 тыс. Из них 15 тыс. работают непосредственно с туристами.

Благодаря этим цифрам мы рассчитываем в этом году восстановить турпоток на допандемийном уровне", — рассказала она.

/TOURBUS.RU