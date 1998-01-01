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Алена Кудилкова: «Я остаюсь в Москве, наш офис работает»

Глава московского представительства CzechTourism Алена Кудилкова и гендиректор CzechTourism Ян Хергет прокомментировали дальнейшую работу турофиса Чехии на фоне нынешних непростых отношений между нашими странами

Несмотря на осложение отношений между нашими странами, московский офис CzechTourism продолжает работу в обычном режиме. «Да, я пока остаюсь на месте. Наш офис работает. По запланированным маркетинговым мероприятиям ничего не меняется», - сообщила нашему порталу руководитель российского представительства CzechTourism Алена Кудилкова (на фото).

Напомним, что г-жа Кудилкова заняла пост руководителя чешского турофиса в декабре 2016 года. Она - профессионал с большим стажем в туризме, в течение 15 лет она работала в турбизнесе, возглавляла чешский офис туркомпании Travelland, прекрасно владеет русским языком.

После прихода Алены в московский турофис он обрел «второе дыхание» - стало проводиться множество презентаций, воркшопов и ознакомительных туров, CzechTourism стал принимать самое активное участие в региональных Workshop "Турбизнес" и роуд-шоу стран "Вышеградской четверки".

Опрошенные нами профессионалы туризма, работающие на чешском направлении, очень высоко оценивают вклад Алены Кудилковой в увеличение российского турпотока в Чехию за последние годы и выражают общую уверенность - «политические бури» не должны касаться туризма, а туррынок с нетерпением ждет скорейшего открытия Чехии, как одного из любимых и популярных направлений российских туристов.

К нам в редакцию также поступило заявление директора CzechTourism г-на Яна Хергета, в котором он отмечает важность российского туррынка для его страны.

Как говорится в заявлении, «Сейчас Чехия решает дипломатический конфликт с Россией. Мы внимательно следим за событиями…

Российский туристический рынок – один из самых важных для Чехии, в 2019 году в стране побывало более 560 тыс. туристов из РФ

Туристы из России проводят в Чехии в среднем более пяти дней, а гости курортов – от десяти до одиннадцати. Более двух пятых российских путешественников посещают Чехию неоднократно. Их средние траты составляют 1089 крон в день

Больше всего россиян прибывает в Чехию из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Они посещают культурные памятники, интересуются замками и крепостями, памятниками ЮНЕСКО. Также туристы активно приезжают для восстановления здоровья на курортах».

Напомним также, что, по информации СМИ, Чехия в этом месяце ослабила карантинные меры и готовится к постепенному восстановлению турпотока. Так, 12 апреля в стране завершился режим чрезвычайной ситуации, продолжавшийся 188 дней. Власти республики приступили к постепенному смягчению социальных ограничений — их планируется проводить поэтапно с интервалами в две недели.

Сейчас возобновлены занятия в школах, вновь открыты также рынки, прачечные, химчистки, магазины бытовой техники, канцтоваров, детской одежды и обуви. Для посетителей открылись зоопарки и ботанические сады.

При этом вчера министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер заявил, что, скорее всего, «масочный режим в стране продлится и летом. Жители республики будут обязаны носить маски в помещении, а при большом скоплении людей — и на улице».

/TOURBUS.RU