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27 апреля
Без зарубежных гостей Петербург не восстановит туризм
Эксперты обсуждают спрос на посещение Северной столицы в период предстоящих майских праздников и в летнем сезоне
Последние данные об уровне спроса на Северную столицу показывают, что темпы восстановления турпотока в Петербург остаются более низкими, чем на российские Юга и в иные курортные регионы.
В этой связи эксперты уверены: до тех пор, пока в город не поедут организованные группы гостей из-за рубежа, говорить о полном восстановлении объемов туризма не приходится, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.
Несмотря на то, что различные сервисы фиксируют повышение спроса на Петербург в предстоящие майские выходные и в целом по сезону, данные эквайринга ВТБ показывают, что темпы увеличения выручки отелей Северной столицы значительно ниже, чем в Калининграде или Краснодарском крае.
По сведениям ВТБ, в апреле россияне потратили на бронирование российских гостиниц свыше 550 млн рублей (на 60% больше, чем в допандемийном 2019-м), однако при этом выручка гостиниц Калининграда увеличилась в 3,5 раза, Краснодарского края – втрое, а спрос на бронирование гостиниц в Московской и Нижегородской областях или в Горном Алтае - более чем вдвое.
Есть и рекордсмены: по данным этого источника, в Териберке Мурманской области выручка гостиниц, по сравнению с 2019-м, увеличилась почти в …9 раз.
«На майские праздники многие россияне выбрали внутренние направления: ожидаем, что в течение длинных выходных и в летний сезон выручка российских гостиниц и туроператоров, специализирующихся на российских направлениях, может кратно вырасти даже к допандемийному 2019 году», - считает начальник управления ВТБ Владимир Турчин.
Вместе с тем в части российских регионов темпы роста спроса не так высоки. В частности, в Ленинградской области и в Казани выручка объектов размещения возросла на 70%, а в Петербурге – всего на 40%.
В этой связи в городе на Неве полагают, что восстановление турпотока в сезоне 2021 года будет, однако до уровня 2019 года он не вырастет и, в лучшем случае, может на 20-30% превысить показатели 2020-го.
Основная причина – отсутствие гостей из-за рубежа. В рекордном 2019-м, к примеру, из почти 10,5 млн туристов, посетивших Петербург, 4,9 млн составили иностранцы. Причем 1,3 млн приехали из Китая. Тогда ситуация складывалась таким образом, что в некоторых гостиницах города 60-70% постояльцев были туристами из-за границы. Поскольку сейчас этот источник пересох, в крупных отелях говорить о полной загрузке не приходится.
Так, генеральный директор гостиницы «Охтинская» Игорь Богданов честно признался, что на грядущие майские праздники в этом отеле забронировано немногим более 40% номеров, тогда как в 2019-м, когда город наводнили туристы из Китая и активно приезжали внутренние организованные клиенты, загрузка была близка к стопроцентной.
В этой связи управляющий отелем «Гельвеция» Юнис Теймурханлы полагает, что крупные отели, ранее ориентированные на прием организованных групп (в т. ч. из-за границы) в этом сезоне по-прежнему будут испытывать проблемы с загрузкой. «А вот небольшие гостиницы, больше ориентированные на обслуживание индивидуальных гостей и внутреннего туриста, выиграют за счет роста спроса внутри страны», - говорит он.
Солидарна с ним и менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой. «Да, интерес туристов к Петербургу растет, но в большей степени он характерен именно для индивидуалов: многие готовы приехать к нам, к примеру, на своем автомобиле на 2-3 дня, - делится она. – К сожалению, организованный туризм восстанавливается не так быстро, как хотелось бы».
/TOURBUS.RU
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