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Австрия планирует 19 мая возобновить прием туристов

Ожидается, что с 19 мая в Австрии вновь заработают отели, рестораны и музеи, а также начнется прием определенных групп туристов

Власти Австрии намерены с 19 мая начать открывать рестораны, предприятия сферы туризма, культуры и спорта, заявил в пятницу на пресс-конференции канцлер Австрии Себастьян Курц.

«С 19 мая, в среду перед праздником Троицы, должно начаться открытие всех этих четырех сфер. С учетом ясных концептов безопасности, где это необходимо, чтобы более-менее держать под контролем заболеваемость", - сказал г-н Курц.

В пресс-службе Управления по туризму Тироля нам также подтвердили, что «Федеральное правительство Австрии объявило о масштабном возобновлении работы гостиниц, ресторанов и объектов культуры» и сообщили, что “начиная с 19 мая планируется разрешить въезд в страну туристов».

Для того, чтобы въехать в Авчстрию, нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку и наличии антител или свидетельство о вакцинации.

Обязательный карантин в течение 10 дней после въезда в Австрию (с возможностью бесплатного тестирования после пятого дня) будет применяться только в отдельных районах высокого риска заражения коронавирусом.

Вначале эти меры коснутся туристов из соседних европейских стран, однако «уже в начале июня будут объявлены дальнейшие шаги по возобновлению туризма и снятию ограничений».

Как сообщает в свою очередь портал «Австрия сегодня», в стране ожидают скорейшего введения «Зеленого паспорта», которое будет проходить в три этапа. На первом этапе — одновременно с ослаблением ограничений 19 мая — им станет обычное свидетельство вакцинации, тестирования или выздоровления.

Примерно через три недели проект «Зеленого паспорта» должен быть реализован на национальном уровне с помощью общего QR-кода. За этим последует общеевропейский вариант «Зеленого паспорта», который будет регулировать летний туризм.

При этом еще предстоит уточнить, будет ли для выдачи приниматься сертификат вакцины, которая еще не была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Также, как сообщает портал, после объявления об открытии с 19 мая отелей и общепита, все местные отели конец мая уже почти полностью забронированы — причем не только самими австрийцами, но и жителями соседних стран.

При этом Мартин Станиц, представитель Австрийской гостиничной ассоциации, считает, что более половины местных отелей и гостевых домов откроются одновременно 19 мая.