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Costa Cruises возобновляет средиземноморские круизы

Этим летом Costa Smeralda и Costa Firenze отправится в Западное Средиземноморью, а Costa Deliziosa и Costa Luminosa – на восток Средиземного моря

Costa Cruises анонсировала планы на лето, - сообщили нам в пресс-службе круизного холдинга. Возобновление круизов сопровождается внедрением новых правил безопасности и расширением экскурсионной программой по самым прекрасным местам Средиземноморья.

При этом в компании отмечают, что пока что начало сезона позволит европейским путешественникам отправиться в круизы, но для российских клиентов дата путешествий пока не определена.

«Мы обновили летнюю программу согласно плану повторного открытия направлений и портов, который позволит лучше спланировать навигацию и предложить гостям Costa безупречный круизный отдых, – рассказал Марио Дзанетти, президент Costa Cruises.

- Мы решили сосредоточиться на направлениях в Средиземном море, близких нашим европейским гостям для того, чтобы они заново открыли их для себя по-новому. С большей уверенностью мы говорим о начале летнего сезона Costa и с нетерпением ждём постоянных гостей и новых путешественников, они всегда могут рассчитывать на высокое качество обслуживания на борту, прекрасные рестораны и развлечения, удивительные города и страны в пути, а также улучшенный протокол безопасности».

Летняя программа программа предусматривает длительные по времени остановки кораблей в портах следования, чтобы гости смогли провести больше времени на берегу.

Два новых и самых инновационных лайнера компании будут курсировать в Западном Средиземноморье: флагманский корабль Costa Smeralda, работающий на СПГ, и Costa Firenze, дополнившая флотилию Costa в декабре прошлого года.

Первым кораблем, который отправится в плавание 1 мая, станет Costa Smeralda с трех- и четырехдневными мини-круизами по самым красивым местам Италии или альтернативным недельным круизом с заходом в Савону, Специю, Чивитавеккью, Неаполь, Мессину и Кальяри. Круизная программа по Италии продлится до 3 июля, а затем корабль вернется к выполнению недельных круизов с посещением Савоны, Марселя, Барселоны, Пальма-де-Майорки, Палермо и Чивитавеккьи.

Путешествие по Италии будет также возможно на Costa Firenze, дата отправления в первый круиз – 4 июля 2021 г. с остановками в Савоне, Чивитавеккье, Палермо, Неаполе, Мессине и Кальяри. С 12 сентября и до середины октября на Costa Firenze можно будет совершить международные круизы по Средиземноморью, с заходом в Савону, Чивитавеккью, Неаполь, Ибицу, Барселону и Марсель.

По восточной части Средиземного моря будут ходить еще два корабля-близнеца Costa Luminosa и Costa Deliziosa.

16 мая Costa Luminosa отправится из Триеста в Бари, а затем возьмет курс на Грецию и посетит Корфу, Пирей (Афины), Миконос и Катаколон.

Costa Deliziosa возобновит сообщение с 26 июня с недельными маршрутами с посещением Венеции и увеличенными однодневными и ночными остановками на Миконосе, Катаколоне, Корфу и Бари.

Компания Costa сотрудничает с правительством Италии и властями стран, через которые проходят маршруты, чтобы согласовать карту круизного сообщения.

Круизы по Северной Европе в летний сезон и все другие круизы, запланированные до середины сентября 2021 года, не включенные в обновленную программу летнего сезона, отменяются из-за неопределенной ситуации открытия границ нескольких стран на пути следования лайнеров. Costa проинформирует турагентов и гостей об изменениях в маршрутах и расписании кораблей.

/TOURBUS.RU