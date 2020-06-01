Новости Турция вводит жесткий локдаун, чтобы «спасти туристический сезон» Туркомпании сообщают, что «прислушались» к рекомендациям не продавать туры в Турцию на начало лета

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил, что с четверга в стране вводятся жесткие ограничительные меры для борьбы с растущей заболеваемостью коронавирусом COVID-19, сообщают турецкие СМИ. "С 29 апреля по 17 мая у нас будет действовать полный локдаун", — заявил г-н Эрдоган. В рамках этого режима школы в Турции переводятся на дистанционное обучение, запрещаются поездки между регионами, за исключением экстренных случаев, для которых потребуется специальное разрешение. Также закрываются офисы и предприятия, кроме тех компаний, кому разрешит работать МВД страны. «Чтобы после Рамадана мы смогли вернуться к нормальной жизни, нам нужно снизить число новых случаев до пяти тысяч в сутки. Иначе мы не сможем вернуться к туристической деятельности», – подчеркнул г-н Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабинета министров. Отметим, что в понедельник в Турции выявили 37,3 тыс. новых случаев коронавируса. Всего в Турции за время пандемии выявили 4,6 млн случаев заражения коронавирусом. Свыше 38 тыс. человек скончались. «Таким образом, власти ставят задачу снизить количество новых случаев ковида в ближайшие три недели в более чем 7 раз. Как отмечают представители турецкого турбизнеса, заявленный локдаун поможет стабилизировать эпидобстановку в стране, что дает надежду на возобновление авиасообщения между Россией и Турцией с начала июня», - отмечает сегодня АТОР. Напомним, что вчера вице-премьер Татьяна Голикова попросила туроператоров не реализовывать туры в Турцию и Танзанию с вылетом после 1 июня до тех пор, пока власти не примут окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в этих странах. Как отметила сегодня в этой связи в интервью «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, «Фактически нам намекнули, что Турция не откроется после 1 июня, и это очередной удар и колоссальные потери для турбизнеса. А по поводу «не продавать», то добросовестные турагенты и без того не бронируют направления, которые, скажем так, полуоткрыты – то есть или их обещают вскоре открыть, но не факт, или которые заявляют, что готовы принимать российских туристов, но по ним нет соответствующего решения российских властей». Г-жа Тюрина напомнила, что турагентства с 2020 года «уже столько напереносили туров, столько навыясняли отношений с разгневанными туристами, а сейчас им снова приходится этим заниматься в связи с закрывшейся Турцией». «Турбизнес предпочитает не рисковать и работать только с теми странами, куда россиянам официально разрешены турпоездки. Да и сами туристы опасаются новых закрытий, поэтому бронируют осторожно, часто в последний момент и с небольшой предоплатой, чтобы снова не заморозить свои деньги», — подчеркнула эксперт. /TOURBUS.RU

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