Новости Россиян, привитых «Спутником», пустят на Кипр без ПЦР-теста Несмотря на введение локдауна, кипрские власти объявили о смягчении после 10 мая правил въезда для иностранных туристов

Кипр с 10 мая будет открыт для туристов, прошедших полный курс вакцинации любым препаратом от COVID-19, включая «Спутник V». Таким образом, привитым россиянам для въезда на Кипр не потребуется ПЦР-тест, - сообщает Ассоциация туроператоров. Напомним, что Кипр принимает российских туристов с 1 апреля. Россия отнесена к «красной» категории стран: нашим соотечественникам для въезда на Кипр необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, проведенного за 72 часа до вылета, и пройти еще один ПЦР-тест за свой счет уже по прибытии в страну. «Кипр считает разрешенными для поездок вакцины «Спутник V» и все вакцины, одобренные Европейским Агентством по лекарственным препаратам. Пассажирам, которые могут доказать, что они получили все необходимые дозы разрешенной вакцины, не потребуется проходить какие-либо тесты для посещения Кипра, независимо от цветовой категории страны отправления. Более того, они не будут помещены на карантин, даже в том случае, если они находятся в тесном контакте с лицом с диагностированным положительным случаем COVID-19. Вышеуказанное упрощение будет действовать с даты полного введения вакцины», – говорится в сообщении министерства туризма Кипра. Привитым россиянам перед поездкой на Кипр необходимо загрузить на платформу Cyprus Flight Pass копию свидетельства о вакцинации (на английском языке) и предоставить определенные данные о вакцинации (название вакцины и даты прививок). За предоставление недостоверной информации об иммунизации туристу по прибытии на Кипр грозят штрафные санкции, - отмечает АТОР. Напомним, что, при это вчера мы сообщали, что по 9 мая включительно власти Кипра ввели новые жесткие ограничительные меры. Так, комендантский час действует теперь с 21:00 до 500, запрещены собрания, из дома можно выйти только раз в сутки по SMS (прежде было два SMS-разрешения в будние дни и три – по выходным). Также приостанавливается работа ресторанов, таверн, кафе, пабов, закусочных и баров и магазинов розничной торговли, за исключением продуктовых. На этом фоне пресс-служба «Аэрофлота» сообщила вчера, что перевозчик отменил рейсы из Москвы в Ларнаку и Пафос, и из Санкт-Петербурга в Ларнаку в период с 26 апреля по 16 мая по причине введения на Кипре локдауна. Пассажирам отмененных рейсов на Кипр «Аэрофлот» предлагает однократное изменение даты вылета на новые даты до конца 2021 года без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление в пределах срока действия билета. /TOURBUS.RU

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