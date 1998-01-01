Оперштаб просит не продавать туры в Турцию на даты после 1 июня

Ограничения на поездки в Турцию и Танзанию пока сниматься не будут. Об этом в понедельник сообщила глава Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова, — сообщает АТОР. Туроператорам рекомендовано не продавать туры на даты после 1 июня.

Напомним, что с 15 апреля до 1 июня Россия ограничила авиасообщение с Турцией и прекратила – с Танзанией. В Оперштабе объяснили это решение неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в этих странах.

В ходе брифинга в понедельник Татьяна Голикова сообщила, что обстановка в Турции и Танзании остается сложной. Особенно это касается Турецкой Республики. «У них внутреннее решение принято об ограничении передвижения, о комендантском часе», – сообщила Татьяна Голикова.

«Я бы обратилась к туроператорам, чтобы до решения властей туры после 1 июня 2021 года в эти две страны пока не реализовывались. До тех пор, пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании для того, чтобы снова возобновить возможность нашими гражданами посещения этих государств с целью проведения отпуска и отдыха.

Это очень важно, поскольку это финансовые ресурсы наших граждан, и с ними нужно быть максимально аккуратными», – заявила также глава Оперштаба.

По данным Аналитической службы АТОР, на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию купили более 533 тыс. туристов. В период с 1 июня по 30 июня 2021 года отправиться в Турцию планировали более 338 тыс. туристов.

В этой сумме не учтены бронирования средних и нишевых туроператоров, которые переключились на бронирования дорогих туров в Турцию. По экспертной оценке, объем продаж таких туров составляет +20% к указанному выше, - отметили в АТОР.

/TOURBUS.RU