Новости На майские праздники многие потенциальные туристы остаются дома Эксперты комментируют спрос на отдых в предстоящие «длинные» майские каникулы

Несмотря на неожиданно появившуюся возможность отдыхать сразу целую декаду, большая часть россиян не уедет дальше дачи. Причем, по оценке экспертов, объясняется это не отсутствием желания отдохнуть вдали от дома, а объективными причинами в виде ограничений на выезде, высоких цен на внутрироссийских направлениях и нехватки средств у потенциальных туристов, а также акции кэшбека, благодаря которой большая часть интересных отдыхающим объектов уже давно «продана», - сообщает наш специальный корреспондент. «Неожиданно возникшая возможность длительного отдыха в мае вызывает у россиян стремление отправиться в путешествие. Но выбора у них практически нет, а цены, мягко говоря, «кусаются». – оценивает ситуацию доцент кафедры менеджмента Северо-Западного института РАНХиГС Александр Родионов. - Турция закрыта, стоимость билетов резко выросла, а на последние дни апреля их уже попросту нет». По его оценке, цены на отдых в Ленинградской области и на юге России в майские праздники в зависимости от уровня звездности и расположения отелей, выросли в несколько раз, а спрос на авиабилеты Минск–Стамбул, а также на турецкие курорты, - на 70%. Поскольку рейсы в «открытый» вроде бы Египет, скорее всего, появятся только к концу мая, а другие принимающие россиян страны из-за дальности перелета и соответствующих цен большинству туристов недоступны, большая часть потенциальных путешественников проведет длинные выходные либо на курортах на юге России, либо за городом или на даче. «Спрос на загородный отдых в Ленобласти в период майских праздников особенно высок: в апреле стоимость аренды недвижимости в 47-м регионе поднялась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – предупреждает Александр Родионов. - И это не предел». Фактически подтверждает его мнение в своей публикации в одной из соцсетей и исполнительный директор санатория «Знание» в Сочи Евгения Дворянинова. «Есть стойкое ощущение, что у нас скоро наступит состояние «передозировки» по всем направлениям: загрузка объекта, дефицит кадров, перегруженность города и ощущение невероятного скоростного режима уже четвёртый месяц», - пишет она. По ее словам, «город начинает «трескаться по швам», маршруты, ранее занимавшие 20 минут, теперь могут занимать 1,5 часа, а пустующая ранее «Ласточка» все больше становится похожа на поезда в Индии». Небывалый наплыв отдыхающих уже привел к тому, что цены на аренду жилья, к примеру, выросли в Сочи вдвое, а «все арендодатели решили уйти в посуточную аренду по 5-7 тыс. рублей за сутки и это не конец роста цен». В этой связи эксперт задается вопросом о том, каким образом привлекать на курорт ставший резко дефицитным персонал с учетом того, что «линейный и средний персонал уже не может решить для себя вопрос со съемом жилья». «У нас полный санаторий, работаем на предельных значениях, - делится Евгения Дворянинова. - Мы больше похожи на тех пахарей, которым повезло с урожаем, но собирать его приходится минимальным составом. А задача - собрать максимум, так как на меньшее мы не согласны. Надеемся, что лето пройдет на высоте по уровню сервиса, качества и набора услуг для полноценного семейного отдыха». Известно, что новость об увеличении числа выходных дней сразу же привела к резкому росту поисковых запросов и продаж билетов, в связи с чем сайт РЖД попросту «лег», не выдержав неожиданно возросшей нагрузки. В настоящее время билетов, доступных к приобретению по основным курортным направлениям внутри страны на даты предваряющие старт длинных майских выходных, практически нет. По данным аналитики сервиса Туту.ру, в связи с этим повышенный спрос зафиксирован на автобусные перевозки. В частности, в начале мая особенным спросом пользуются поездки между Петербургом и Москвой, Петербургом и Смоленском, Великом Новгородом и Псковом, а также по маршруту Москва - Ростов-на-Дону и Москва — Воронеж. /TOURBUS.RU

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