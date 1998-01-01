Новости Летний турпоток на берега Невы должны увеличить «Новая туристская география» и «Ремесленный Петербург» Круглый стол «Туристический сезон 2021 в Петербурге: новые маршруты и тренды» собрал несколько десятков специалистов накануне высокого сезона

Во время состоявшегося в конце прошлой недели круглого стола о перспективах сезона 2021 года целый ряд специалистов с одобрением высказался о возможности включения в туристические маршруты Петербурга посещения предприятий, специализирующихся на тех или иных ремеслах, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. Организованный по инициативе Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) круглый стол «Туристический сезон 2021 в Петербурге: новые маршруты и тренды» собрал несколько десятков специалистов и вызвал большой интерес с их стороны. Как пояснил Юрий Богданов, генеральный директор СПБ ГБУ «Городское туристско-информационное бюро», в 2020 году Петербург в общей сложности принял всего 2,9 млн туристов, из которых 2,3 млн составили россияне. «Поскольку вполне очевидно, что и в этом сезоне акцент надо делать на приеме россиян, экосистема проекта «Новая туристская география Петербурга», являющаяся и платформой для развития новых креативных пространств, направлена на привлечение тех, кто хочет увидеть город с новой стороны, - подчеркнул он. – При этом проект ориентирован и на тех, кто уже бывал в городе, и на расширение контингента туристов». По его словам, «Новая туристская география» вполне способна справиться с такой задачей, поскольку включает в свой состав пять блоков и 18 зон по самым разным направлениям интересов. «Абсолютно уверена в том, что проект «Ремесленный Петербург» вполне вписывается в «Новую туристскую географию», - заявила по этому поводу Ирина Вишневская, руководитель Центра народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма из Фонда развития субъектов МСП в СПб. – Ведь люди хотят снова и снова возвращаться в Петербург и ходить не только проторенными тропами». По ее мнению, «сейчас складывается принципиально новый турпродукт, который вполне будет востребован современными туристами. Наш центр готов выступить своего рода аккумулятором новых идей, контактов и т. д. Проект явно станет расширяться и поэтому самое время вливаться в него». Поддержала эту точку зрения и генеральный директор компании «Президент Тур» Елизавета Нефедова. «Участие в новом проекте, расширение сотрудничества между турбизнесом, ремесленниками и всеми другими заинтересованными сторонами означает возможность сформировать новый турпродукт, который наверняка будет востребован среди туристов, интересующихся не только достопримечательностями Петербурга. – убеждена она. – А таких сейчас – множество, если не большинство». По ее мнению, привлечение к созданию туристических маршрутов ремесленников является генератором развития «ремесленного» туризма и создает возможность для создания новых уникальных авторских маршрутов. «Это не просто новинка, которая может заинтересовать рынок, - полагает она. – Это возможность предложить ему качественный и перспективный продукт, который будет ориентирован на интерес со стороны наиболее активных и подвижных туристов». Предложения в этом направлении уже есть. В том числе даже от таких уважаемых учреждений, как Российский этнографический музей (РЭМ). В частности, Ирина Донина, замдиректора по культурно-образовательной деятельности РЭМа, заявила о готовности расширять межотраслевое сотрудничество с целью создания уникального турпродукта. «К сожалению, из-за известных событий мы потеряли нашего посетителя – одно время полностью, а теперь частично. – констатировала она. - Поэтому готовы к сотрудничеству и рассматриваем любые инициативы со стороны туристического сообщества». Причем дельные предложения для него в музее есть: среди них, в частности, игровая экскурсия по ремесленной тематике, а также другие современные формы привлечения гостей. Участники встречи выразили уверенность в том, что организация мастер-классов, экскурсий на действующие ремесленные предприятия, а также других форм сотрудничества между ремесленниками и турбизнесом вполне могут быть взаимовыгодной. /TOURBUS.RU

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