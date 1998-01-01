Кипр возвращает жесткий локдаун

После появления информации об ужесточении антикоронавирусных мер, «Аэрофлот» сообщил об отмене запланированных рейсов из Москвы и Петербурга на Кипр до середины мая

По информации местных СМИ, с сегодняшнего дня и по 9 мая включительно власти Кипра вводят новые жесткие ограничительные меры.

Так, комендантский час действует теперь с 21:00 до 500, запрещены собрания, из дома можно выйти только раз в сутки по SMS (прежде было два SMS-разрешения в будние дни и три – по выходным).

Церковные службы будут совершаться без присутствия верующих, за исключением Пасхи, приостанавливается работа ресторанов, таверн, кафе, пабов, закусочных и баров) и магазинов розничной торговли, за исключением продуктовых.

На этом фоне пресс-служба «Аэрофлота» сообщила нашему порталу, что перевозчик отменил рейсы из Москвы в Ларнаку и Пафос, и из Санкт-Петербурга в Ларнаку в период с 26 апреля по 16 мая по причине введения на Кипре локдауна.

Пассажирам отмененных рейсов на Кипр «Аэрофлот» предлагает однократное изменение даты вылета на новые даты до конца 2021 года без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление в пределах срока действия билета.

По сообщению перевозчика, после 16 мая «Аэрофлот» продолжит выполнять один ежедневный рейс Москва – Ларнака, а авиакомпания «Россия» три еженедельных рейса по периметру Санкт-Петербург – Ларнака. Стоимость перелета из Москвы в Ларнаку стартует от 19 667 р. на одного без багажа и от 24 797 р. на одного с включенным багажом.

Отметим, что в мае на маршруте из Москвы в Ларнаку будет стоять вместительный Boeing-777-300 ER. По данным перевозчика, компоновка салона этого лайнера включает 30 кресел в бизнес-классе, 40 кресел – в классе «комфорт» и 324 кресла в классе «эконом».

Как напоминает в то же время Ассоциация туроператоров, на текущий момент Россия не возобновила прямое авиасообщение с Республикой Кипр, хотя средиземноморское государство с 1 апреля разрешило въезд туристам из РФ. По направлению возможны только грузопассажирские рейсы, которые выполняются по разовым разрешениям.

При этом уже сразу шесть авиакомпаний поставили из Москвы и регионов грузопассажирские рейсы на Кипр: кроме «Аэрофлота» и «России», это Nordwind, S7, «Уральские авиалинии» и «Победа».

По данным систем бронирования авиакомпании S7, рейсы из Москвы в Ларнаку стоят в расписании с вылетом 26 апреля и по понедельникам в мае. В расписании Nordwind в мае заявлены рейсы на маршруте Москва-Ларнака 2 раза в неделю (четверг и воскресенье), а с 13 мая по направлению добавляется и третья частота (по пятницам).

«Уральские авиалинии» запланировали грузопассажирские рейсы в Ларнаку три раза в неделю (вторник, пятница, суббота). В расписании лоукостера «Победа» вылеты из Москвы в Ларнаку в мае стоят в расписании по субботам. Билеты доступны для бронирования.

Несмотря на заявленные в расписаниях компаний рейсы, источники АТОР не исключают, что по примеру «Аэрофлота» полетную программу на Кипр могут скорректировать и другие перевозчики. Поэтому пассажирам с билетами на Кипр эксперты настоятельно рекомендуют проверять актуальный статус их рейсов.

Интересно, что на этом фоне кипрская газета Cyprus Mail наоборот сообщила, что "по словам источника в туристической индустрии, после нескольких дней напряженных переговоров в Москве Россия согласилась возобновить регулярные рейсы на Кипр 1 мая. Официальный анонс ожидается в ближайшие дни", — говорится в публикации.

При этом издание утверждало, что "Аэрофлот" якобы начнет выполнять ежедневные рейсы из Москвы в Ларнаку уже с начала мая. Кроме того, из Санкт-Петербурга запланированы полеты три раза в неделю и еженедельный рейс "Победы" из Москвы.

Также в течение мая, утверждало издание, полеты в Россию планирует начать осуществлять и кипрский перевозчик.

/TOURBUS.RU