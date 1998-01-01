Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
26 апреля
С первого мая россияне cмогут посещать Болгарию

Наши туристы смогут посещать Болгарию при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии антител


 

Болгария с 1 мая разрешит въезд туристам при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста на ковид или справки о наличии антител, сообщил на брифинге министр здравоохранения страны Костадин Ангелов

«С 1 мая, когда начинается летний туристический сезон, мы позволим въезжать в страну туристам при соответствии одному из трех условий. У них должна быть справка о отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сертификат о вакцинации или справка о наличии антител.

В последнем случае справка должна подтверждать, что турист болел коронавирусом в последние полгода», — цитирует Ангелова портал Novinite.

Как сообщает «Интерфакс», изменения правил въезда коснутся и российских туристов. Сейчас въезд в страну возможен только для граждан Евросоюза, Израиля, Украины, Великобритании и соседних балканских стран.

 

По словам г-на Ангелова, заболеваемость коронавирусом в стране стабильно снижается, поэтому правительство начало отменять ограничения. Однако требования по соблюдению дистанции, ношению масок, ограничений на пребывание посетителей в закрытых помещениях сохраняются.

 

Ранее в середине апреля атташе по туризму посольства Болгарии Катя Жекова в РФ заявляла российским СМИ, что «В начале летнего сезона Болгария начнет очень четко соблюдать правила безопасности. Очень надеемся и работаем над тем, чтобы Болгария открылась и для российских туристов. У нас есть много собственников недвижимости, которые хотят летом вернуться в страну.

Для нас самое главное, чтобы Болгария была безопасным направлением. Мы считаем, что для туристов будет спокойно и комфортно". 

 

Напомним, что в начале апреля власти Болгарии за несколько дней до парламентских выборов приняли решение смягчить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.

В частности, было разрешено открыться террасам кафе и ресторанов. Спортзалы, бассейны, кинотеатры, театры, цирки и музеи вновь смоглит начать принимать посетителей, но с ограничениями — не более 30% от максимально возможного числа людей. Также возобновили работу детские сады, а школьники смогли вернуться к очным занятиям.

 

Министр здравоохранения Костадин Ангелов заявил тогда, реагируя на критику относительно высоких показателей заболеваемости коронавирусом в стране и решения снять часть ограничений, что необходимо "находить баланс между здоровьем психологическим и здоровьем физическим".

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 