С первого мая россияне cмогут посещать Болгарию

Наши туристы смогут посещать Болгарию при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии антител

Болгария с 1 мая разрешит въезд туристам при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста на ковид или справки о наличии антител, сообщил на брифинге министр здравоохранения страны Костадин Ангелов

«С 1 мая, когда начинается летний туристический сезон, мы позволим въезжать в страну туристам при соответствии одному из трех условий. У них должна быть справка о отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сертификат о вакцинации или справка о наличии антител.

В последнем случае справка должна подтверждать, что турист болел коронавирусом в последние полгода», — цитирует Ангелова портал Novinite.

Как сообщает «Интерфакс», изменения правил въезда коснутся и российских туристов. Сейчас въезд в страну возможен только для граждан Евросоюза, Израиля, Украины, Великобритании и соседних балканских стран.

По словам г-на Ангелова, заболеваемость коронавирусом в стране стабильно снижается, поэтому правительство начало отменять ограничения. Однако требования по соблюдению дистанции, ношению масок, ограничений на пребывание посетителей в закрытых помещениях сохраняются.

Ранее в середине апреля атташе по туризму посольства Болгарии Катя Жекова в РФ заявляла российским СМИ, что «В начале летнего сезона Болгария начнет очень четко соблюдать правила безопасности. Очень надеемся и работаем над тем, чтобы Болгария открылась и для российских туристов. У нас есть много собственников недвижимости, которые хотят летом вернуться в страну.

Для нас самое главное, чтобы Болгария была безопасным направлением. Мы считаем, что для туристов будет спокойно и комфортно".

Напомним, что в начале апреля власти Болгарии за несколько дней до парламентских выборов приняли решение смягчить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.

В частности, было разрешено открыться террасам кафе и ресторанов. Спортзалы, бассейны, кинотеатры, театры, цирки и музеи вновь смоглит начать принимать посетителей, но с ограничениями — не более 30% от максимально возможного числа людей. Также возобновили работу детские сады, а школьники смогли вернуться к очным занятиям.

Министр здравоохранения Костадин Ангелов заявил тогда, реагируя на критику относительно высоких показателей заболеваемости коронавирусом в стране и решения снять часть ограничений, что необходимо "находить баланс между здоровьем психологическим и здоровьем физическим".

/TOURBUS.RU