Весеннюю серию Workshop «Турбизнес» приняла Центральная Россия

45-й сезон традиционных региональных роудшоу, организуемых медиахолдингом «Турбизнес», охватывает этой весной около трёх десятков крупных городов России в Поволжье, на Центре и на Юге России, на Урале, в Западной Сибири.

В этом году мероприятия проходят в очень непростое для турфирм время. Практически паралич рынка выездного туризма, обострившийся после закрытия Турции, сложности продаж внутрироссийского турпродукта, убыточность агентского бизнеса, неопределенность будущего... Все эти факторы волновали региональные агентства-посетителей и постоянно звучали в общении с туроператорами, приехавшими на встречу с ними.

Приводим некоторые мнения агентств-посетителей workshop в Воронеже, Белгороде и Курске. Звучащие в них проблемы, волнения и ожидания характерны сейчас для всех регионов России.

Валерия Шипулина, директор компании «Глобус», Воронеж:

- Ситуация на рынке очень тяжелая. Сейчас наша основная деятельность - перебронирование и аннуляции на те направления, которые сейчас закрыты. А также работа с переносами броней прошлого года.

В сложившихся обстоятельствах мы пытаемся продавать туры по России, но это не очень получается технически - либо нет хороших мест, либо цены не устраивают.

Россия подскочила в цене раза в два, а по некоторым позициям и в три. Хотя осталось ещё несколько открытых направлений, но они не для среднего потребителя. Ситуация на выездном рынке туманная, перспектив пока не видно. Поэтому будем стараться продавать Сочи и Крым.

Ирина Чугунова, руководитель компании «Алые паруса», Воронеж:

- Туристического рынка сейчас почти нет. На мой взгляд, происходит уничтожение того туризма, к которому привыкли за последние годы наши клиенты. Развивать внутренний российский туризм важно. Да, этот туризм был успешным 30-40 лет назад. Но сейчас пытаются «достать из чулана» то, что было выброшено, отряхнуть от пыли и подать, как сегмент класса «люкс».

В такой ситуации мы продаём то, что есть в продаже. В первую очередь это морские направления, а также Кавминводы, экскурсионкнные туры по Золотому кольцу, Карелию. Но сегодня у людей настолько низкая платежеспособность, что большинство просто не может себе позволить куда-либо поехать.

Главное ожидание от лета-2021 - очень хочется выжить. Этот летний сезон дохода и удовольствия от работы, увы, не принесёт.

Наталья Волкова, директор «Турфирмы Ильиной» Белгород:

- Ситуация на рынке нестабильная. Все складывается таким образом, что нам нужно очень сильно полюбить продавать Россию. Изучаем все российские направления, особенно те, которые мало продавали или не знали, как продавать.

Благо для этого есть возможности - туроператоры - молодцы - быстро переориентируются. И у нас есть операторы, которые продают туры по России на очень высоком уровне.

Анна Крашенниникова, агентство «Мостур», Курск:

- Ситуация на рынке плохая, в основном все страны закрыты. Остаётся всего несколько направлений, по которым достаточно тяжело работать. Потому что это дорогие направления. Да и Россия тоже стала дорогим направлением. Кроме того, «благодаря»программе кешбэк, продавать на сегодняшний день практически нечего. Объекты, которые пользуются популярностью - не только в Краснодарском крае и в Крыму, но и санатории хорошего уровня в Кавминводах и в Средней полосе России, уже распроданы. Как только на рынке появятся более дешевые направления - Турция, Египет и другие - продаваться будут они.

Верим, что туристы нас будут по прежнему любить и терпетьнаши переносы туров по три-четыре раза. Очень надеемся, что пандемия пройдёт, и мы будем вспоминать это время, как страшный сон.

Напомнаем, что следующий workshop «Турбизнес», который завершит весеннюю серию региональноых роуд-шоу, состоится 29 апреля в С-Петербурге.