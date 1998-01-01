Новости В начале мая россиян ждут 10 нерабочих дней Сегодня президент подписал указ об объявлении дней между майскими праздниками нерабочими

Президент РФ Владимир Путин поддержал сегодня предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками, - сообщает «Интерфакс». "Если вы считаете, что это необходимо — хорошо, мы так и сделаем. И сегодня соответствующий указ подпишу", — сказал г-н Путин в ходе встречи с Анной Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой в режиме видеосовещания. Г-жа Попова в ходе встречи отметила: "Так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих — нужно вернуться с дачи также, потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. И вот здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации — мы видим определенные риски". Глава Роспотребнадзора также отметила, что этот вопрос обсуждался со специалистами и учеными, врачами-эпидемиологами. "И коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы эти дни были непрерывными. Если бы это было бы возможно, это позволило бы прогноз эпидемиологический сделать более стабильным и, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть, потому что все, конечно, об этом отдыхе мечтают", — заявила г-жа Попова. Новый локдаун из-за пандемии коронавируса на майские праздники не планируется, сообщил между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА «Новости». «Нет, никакой речи о локдауне не идет», — сказал г-н Песков, отвечая на вопрос о возможном ограничении работы баров, ресторанов и музеев в период с 1 по 10 мая. Напомним, что изначально россияне должны были отдыхать с 1-го по 3-е число в связи с празднованием Дня труда и с 8 по 10 мая в связи с Днем Победы. Как отмечают туроператоры-члены АТОР, продление майских праздников не слишком существенно повлияет на спрос по внутренним направлениям. Большинство россиян уже определилось с планами на отдыха на майские даты, тем более, что в реальности количество туристов, которые бронируют отдых на майские даты, не так велико. «Те, кто хотел провести праздники за пределами своего региона, уже забронировал тур. До первых «длинных» выходных осталось чуть больше недели. Люди уже определились с планами. Да и к тому же мест в отелях по доступным ценам уже не осталось. Как и билетов на самолеты и поезда. Авиаперевозка дорогая, проезд по железной дороге на праздничные даты в мае обойдется еще дороже», – считает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка