Новости Президенты России и Египта договорились о восстановлении авиасообщения с курортами Красного моря Соглашение достигнуто в ходе сегодняшнего телефонного разговора президентов Абдель Фаттаха ас-Сиси и Владимира Путина

Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе между городами РФ и курортами Шарм-эль-Шейх и Хургада, сообщила пресс-служба президента Египта. "В ходе телефонного разговора президента Абдель Фаттаха ас-Сиси с президентом РФ Владимиром Путиным... достигнуто соглашение о полном возобновлении авиасообщения между аэропортами двух стран, в том числе аэропортами Хургады и Шарм-эль-Шейха", - заявил представитель египетского лидера Бассам Рад, слова которого приводятся в поступившем РИА “Новости» сообщении. Рады отметить, что стороны успешно взаимодействуют в сфере туризма, а египетские аэропорты соответствуют необходимым критериям, - говорится также в заявлении египетской стороны. Напомним, что замглавы МИД РФ Михаил Богданов во вторник заявил журналистам, что в ближайшее время будет объявлено о возобновлении чартеров в Египет. По его словам, "все практически предрешено". Позже источник сообщил "Интерфаксу", что авиасообщение с курортами Красного моря может возобновиться после 10 мая. При этом исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе вчера заявила, что "по нашей предварительной информации, эта дата вряд ли придется на майские праздники, скорее всего — вторая половина мая". "И туроператоры, и туристы заинтересованы, чтобы цены на Египет были ниже. Но стоимость путевки будет зависеть от того, какие рейсы разрешат и с какой частотой. Если будет дано разрешение на выполнение только регулярных рейсов, два раза в неделю из нескольких городов, цена будет выше. Гарантировать туристам, что цена будет как в 2015 году, мы не можем. Это будет зависеть от того, сколько рейсов будет поставлено", - заявила эксперт. Российские авиакомпании возобновят полеты на курорты Египта в мае, сообщил сегодня также "Интерфаксу" источник в авиационных кругах. "Предполагается, что первые рейсы "встанут в расписание" в мае. Скорее всего, это будет вторая декада", — сказал собеседник агентства. По его словам, до двух недель уйдет на урегулирование формальностей. "Возобновлению полетов будет предшествовать урегулирование необходимых формальностей, а также работа внутри авиакомпаний по выделению воздушных судов, продажа билетов либо работа с туроператорами по фрахтованию самолетов в чартер", — сказал источник. Отметим также, что ранее сегодня стало известно, что авиакомпания AZUR air 1 мая открывает регулярные рейсы в столицу Египта из четырех городов России – Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и Казани.Все рейсы будут выполняться раз в неделю на воздушных судах Boeing 757-200. Полеты из Екатеринбурга будут выполняться по субботам, в обратную сторону – по пятницам, из Новосибирска по четвергам, обратно – по средам, из Красноярска – по вторникам, в обратном направлении – по понедельникам, из Казани – по понедельникам, обратно – по воскресеньям. Как уточняет перевозчик, по мере восстановления международного сообщения возможно увеличение частоты рейсов и расширение маршрутной сети в аэропорты Египта. Эксперты полагают, что после открытия чартерного сообщения с египетскими курортами эти рейсы будут переориентированы на Хургаду и Шарм-эль-Шейх. /TOURBUS.RU

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