"Предполагается, что первые рейсы "встанут в расписание" в мае. Скорее всего, это будет вторая декада", — сказал собеседник агентства.

По его словам, до двух недель уйдет на урегулирование формальностей.

"Возобновлению полетов будет предшествовать урегулирование необходимых формальностей, а также работа внутри авиакомпаний по выделению воздушных судов, продажа билетов либо работа с туроператорами по фрахтованию самолетов в чартер", — сказал источник.