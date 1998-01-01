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23 апреля
Майя Ломидзе рассказала, чем наши туристы заменили на майские праздники Турцию, и когда ждать открытия Египта
В преддверии «майских каникул» исполнительный директор Ассоциации туроператоров провела большую пресс-конференцию
Пресс-конференция исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе на тему: на тему «Египет на майские? Какой берег нужен российским туристам» прошла вчера в пресс-центре Национальной службы новостей.
Как отметила в начале встречи эксперт, три четверти российских туристов на майские праздники выбирают туры по России.
"На майские праздники 75% — это Россия, оставшиеся – Куба, Мальдивы, Арабские эмираты, Сербия, которая работает сейчас как экскурсионное направление, Сейшелы", — расссказала она.
По словам эксперта, большая часть туров на российские курорты были проданы по акции раннего бронирования, а на рост продаж повлияла программа кешбэка. "Доля российского продукта у лидирующих туроператоров увеличилась с 20 до 79-90%", — сказала г-жа Ломидзе.
По ее информации, примерно 15% тех туристов, которые не смогли поехать в Турцию и Танзанию из-за закрытия этих направлений, переориентировались на российский продукт, 15-20% выбрали другие зарубежные направления, остальные 65-70% предпочли перебронировать Турцию на другие даты, надеясь, что с 1 июня запрет будет снят и можно будет воспользоваться этими поездками.
"Такой низкий процент перебронировки на российские направления обусловлен не только и не столько нежеланием туристов менять Турцию на Россию, сколько еще и дефицитом комфортных мест размещения на наших курортах. Акция раннего бронирования и акция кешбэка сыграли большую роль в динамике спроса. И в первую очередь раскупались отели 4-5* с подогреваемыми бассейнами, так как у нас в начале мае еще не очень комфортно купаться. И уже в конце мая-начале апреля такие объекты были распроданы на 90%. Эти 15% взяли либо последние места в таких объектах, либо удовлетворились чем-то менее комфортным", — пояснила эксперт.
При этом, по ее словам, общий объем продаж организованных туров на предстоящие майские праздники сократился более чем на 70%.
"Если считать общий общем продаж в сравнении с 2019 годом, он снизился больше, чем на 70%. Речь идет и о выездных, и о внутреннем направлениях. А с другой стороны, мы видим резкий всплеск спроса на внутрироссийские курорты, у разных туроператоров от 20 до 50% динамика прироста по сравнению с 2019 годом.
Мы видим, что ответ на вопрос, какой берег выбрали наши туристы – черноморский. И, несмотря на вот такую прорывную, можно сказать, динамику общий объем продаж существенно ниже, чем в 2019 году", — отметила она.
"Если бы была Турция, картина была бы иной. Мы провели опрос на сайте, в котором приняли участие 10 тыс. человек. И из них 38% сказали, что планируют майские праздники провести в Турции. Опрос проводился до закрытия сообщения с этой страной. Турция бы сильно подкорректировала общую картину продаж", — добавила эксперт.
При этом она добавила, что убытки российской туриндустрии из-за закрытия Турции будут зависеть от длительности запрета на полеты, а сейчас сумма внесенных средств за туры в период с 15 апреля по 31 мая оценивается в 32 млрд рублей.
«На эти майские праздники прямые рейсы на курорты Красного моря в Египте будут возможны с очень малой вероятностью. По данным, которые у нас есть на сегодня, открытие прямых рейсов на курорты Египта предположительно может произойти после майских праздников. И, скорее всего, если все наконец состоится – то во второй половине мая», – заявила далее исполнительный директор АТОР.
Также эксперт сообщила, что стоимость путевок в Египет после открытия авиасообщения с курортами Красного моря будет зависеть от числа разрешенных рейсов: "И туроператоры, и туристы заинтересованы, чтобы цены были ниже. Но стоимость путевки будет зависеть от того, какие рейсы разрешат и с какой частотой.
Если будет дано разрешение на выполнение только регулярных рейсов, два раза в неделю из нескольких городов, цена будет выше. Гарантировать туристам, что цена будет как в 2015 году, мы не можем. Это будет зависеть от того, сколько и какие рейсы будут допущены к осуществлению на курорты Египта. У Египта есть все шансы выйти в лидеры рынка, но это будет зависеть от цен".
Она также отметила, что туристам не стоит опасаться поездок в Египет, если российские ведомства сочтут его безопасным.
Эксперт добавила, что в Египте сейчас находятся 10 тыс. российских туристов.
/TOURBUS.RU
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