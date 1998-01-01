Эксперты событийного туризма: Былые объёмы вернутся к концу года

Главными трендами в сфере событийного туризма в этом специалисты называют обеспечение безопасности мероприятий, дальнейший углубление цифровизации отрасли, а также расширение ассортимента услуг для потенциального клиента. Об этом они заявили в ходе экспертной сессии «Ивент-индустрия: вчера, сегодня, завтра», состоявшейся в рамках проекта «Event-терапия», - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Говоря об уроках прошлого года, Елена Ублиева, исполнительный директор Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), отметила, что «самое главное то, что признали само существование нашей отрасли и отнесли ее к пострадавшим от кризиса».

«Пять крупных предприятий признали системообразующими, а общими усилиями нам удалось разработать паспорт безопасности, который позволяет работать офлайн. – констатировала она. - В Петербурге, например, в эту систему вошли QR-коды, которые присваиваются площадкам, что позволяет им работать даже с большим числом посетителей».

По ее оценке, для дальнейшего развития «надо оцифровать все, что можно оцифровать», а приоритетами в работе станут гибкость, способность управлять большими данными и умение сохранить команду.

Поддерживает это мнение и Екатерина Коляда, член Наблюдательного совета при правлении Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). «Кризис показал, что люди – это главное. Что их надо поддерживать и создавать им условия для работы – в т. ч. больше заботиться об их здоровье. – считает она. – Прежде всего надо сохранить компанию».

Вместе с тем она уверена, что, «хотим мы того или нет, но нам придется сродниться с digital и сделать так, чтобы мы не замечали перехода между онлайном и офлайном».

В свою очередь, Руслан Демьяненко, CEO «Ивентишес», подчеркивает: жесткого выбора между этими форматами проведения мероприятий нет и «дальше они станут мирно сосуществовать».

Однако он предупреждает: онлайн - это гораздо больше, чем простая трансляция и «говорящие головы быстро всем надоедают». А одноразовые истории не работают – надо создавать системные и долговременные проекты.

«Единожды проведенные мероприятия неэффективны – это зря потраченное время и средства. – считает эксперт. – Сейчас важно создавать такие продукты, которые легко доступны со смартфона: через мобильное приложение нас, к примеру, смотрели втрое чаще, чем со стационарного компьютера».

Вместе с тем Руслан Демьяненко полагает, что «ничего нельзя делать, заранее не просчитав эффект». И, выбирая между офф- и онлайном, необходимо трезво оценить преимущества той или иной технологии - и выбрать лучшую в данном случае.

Что касается перспектив, то Гузаль Бурнаева, руководитель Конвеншн-бюро Татарстана при Агентстве инвестиционного развития республики констатировала: жизнь налаживается. «Еще с февраля 2021 года мы стартовали с обычным событийным деловым сезоном – в республике уже состоялись и продолжают проходить крупные деловые события. – пояснила она. - В Казани, например, вот-вот откроются сразу два больших отеля, а к концу года мы намерены выйти на прежние показатели отрасли».

По ее мнению, кризис отрасль только укрепил – на рынке остались сильные игроки, которые смогли приспособиться к работе даже в сложившихся условиях. «Например, часть местных специалистов начала работать с компаниями из других регионов страны, что повысило и качество услуг, и позволило людям больше зарабатывать». – отметила она.

Итоги проведенного в рамках экспертной сессии опроса показали: в 2021 году большая часть специалистов отрасли ожидает хороших результатов и постепенного возвращения к былым показателям. А пессимистов – менее четверти.

/TOURBUS.RU