Новости Абу-Даби отменил карантин для российских туристов Теперь, как и в соседнем Дубае, россиян, прилетающих в Абу-Даби, не ждет карантин, однако им потебуются три ПЦР-теста

Столичный эмират ОАЭ – Абу-Даби – изменил с 22 апреля правила въезда для граждан РФ, сообщили сегодня туроператор Space Travel и Ассоциация туроператоров России со ссылкой на официальные документы властей. Россиянам более не потребуется проходить карантин по прибытии в Абу-Даби, но придется сдавать еще минимум два теста. В новом «зеленом» списке эмирата - граждане 23 стран и территории. Это Австралия, Бутан, Бруней, КНР, Куба, Гренландия, Гонконг, Исландия, Израиль, Япония, Маврикий, Марокко, Новая Зеландия, Португалия, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Таджикистан, Великобритания и Узбекистан. Как сообщается, туристы, следующие в Абу-Даби воздушным транспортом, должны представить отрицательный результат (справка на английском языке) ПЦР-теста на COVID-19 по прибытии в аэропорту. Тест должен быть сделан не ранее чем за 96 часов до назначенного времени вылета рейса. По прибытии в аэропорт Абу-Даби туристы должны пройти еще одно тестировании на коронавирус и дождаться получения отрицательного результата. Туристы из стран «зеленого» списка не должны самоизолироваться после получения отрицательного теста. Все путешественники, тем не менее должны сдать при пребывании в Абу-Даби еще один или два ПЦР-теста на коронавирус – на четвертый день (для тех, чей срок пребывания в эмирате составляет 4 дня и более) и на восьмой день (для тех, чей срок пребывания в эмирате составляет 8 дней и более). По предварительной информации туроператора Space Travel, эти тесты в Абу-Даби будут для туристов, скорее всего, платными. Однако этот вопрос уточняется в настоящий момент с властями. Если турист летит в Абу-Даби через Дубай (там срок действия теста составляет 72 часа), то его, по информации Space Travel, должны пустить наземным транспортом к месту отдыха в Абу-Даби с соответствующей справкой, полученной до вылета и после теста, сделанного в аэропорту Дубая. Но далее турист точно так же проходит дополнительные платные тесты (1 или 2 в зависимости от срока отдыха). На настоящий момент в Абу-Даби есть два рейса из Москвы компании Etihad. В ближайшее время частота полетов вряд ли будет увеличена, хотя переговоры об этом ведутся, сообщил генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян:.«Абу-Даби был очень популярен у россиян до пандемии. И благодаря наличию развлекательной инфраструктуры (парки развлечений), и благодаря большим новым отелям на островах Саадият и Яс. Есть здесь и объекты класса люкс, в том числе работающие на «все включено». Открытие Абу-Даби позволит немного разгрузить переполненные отели эмирата Дубай. Но, по-видимому, ненадолго. Мы прогнозируем, что комплексы на острове Саадият быстро достигнут предельной во время пандемии 70%-ной загрузки. Загрузка отелей острова Яс будет зависеть от того, как будет открываться и в каком режиме заработает развлекательная инфраструктура – отели Яса многие туристы выбирали именно из-за нее». По информации АТОР, у туроператоров уже есть в системах турпакеты с отдыхом в открывшемся эмирате. По данным главы Space Travel, мест на майские праздники на рейсы в Абу-Даби уже практически нет. Цены на заезды в Абу-Даби на рейсах Etihad после майских праздников сейчас стартуют от 280-300 тыс. р. за пакет с перелетом и неделей отдыха в отеле 5* на двоих. /TOURBUS.RU

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