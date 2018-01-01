|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
23 апреля
Росавиация дала новые разрешения на полеты на Кипр, в Иорданию, Хорватию, Черногорию, Таиланд и Китай
На сегодня авиасообщение официально не возобновлено с большинством направлений, по которым получены допуски на полеты
Росавиация опубликовала очередной приказ о допусках авиакомпаний на международные рейсы. Перевозчики получили разрешения летать на Кипр, в Черногорию, Хорватию и по многим другим туристическим направлениям
Об этом сообщает АТОР, также напоминая, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или постановлением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации.
Сообщается, что большое количество допусков выдано по одному из самых ожидаемых направлений летнего сезона – Кипру.
Так, авиакомпания «Россия» сможет летать в Ларнаку из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Оренбурга и Сочи, а в Пафос – из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Тюмени и Уфы.
Авиакомпания S7 Airlines получила допуски на рейсы в Пафос и Ларнаку из Краснодара, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, на рейсы в Ларнаку из Уфы, Казани, Самары, Ростова-на-Дону, Воронежа, Нижнего Новгорода, Волгограда, Минеральных вод, Белгорода, Сочи.
Авиакомпания Red Wings сможет летать в Ларнаку из Казани, Самары, Минеральных вод, Уфы, Тюмени, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Воронежа.
«Аэрофлот» получил допуски на регулярные рейсы в Пафос из Уфы, Казани, Тюмени, Санкт-Петербурга, Самары, Перми, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Красноярска, Кемерово и Екатеринбурга.
Перевозчику также выданы допуски в Ларнаку из Уфы, Тюмени, Санкт-Петербурга, Самары, Перми, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Красноярска, Кемерово, Казани, Екатеринбурга.
Авиакомпании «Уральские авиалинии»выданы допуски на регулярные рейсы в Ларнаку из Воронежа, Волгограда, Белгорода, Барнаула, Тюмени, Сочи, Саратова, Оренбурга, Омска, Калуги и Иркутска.
AZUR air получил допуски на регулярные рейсы в Ларнаку из Казани, Екатеринбурга, Калининграда, Самары, Владивостока, Красноярска, Уфы, Нижнего Новгорода, Белгорода, Воронежа, Новосибирска и Тюмени.
Авиакомпания «Якутия» сможет летать в Ларнаку из Москвы.
Авиакомпания PEGAS Fly получила допуск на рейсы в Ларнаку из Ростова-на-Дону. Nordwind сможет летать в Ларнаку из Минеральных вод, Краснодара, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Калуги.
Авиакомпания «Победа» получила допуски на рейсы в Ларнаку из Челябинска, Казани, Перми и Екатеринбурга.
Ранее Росавиация выдавала и другие допуски на рейсы на Кипр. Но до сих пор перевозчики могут выполнять только грузопассажирские рейсы.
В новом приказе Росавиации есть допуски по многим популярным туристическим маршрутам. Так, например, «Уральские авиалинии» получили разрешение на выполнение регулярных рейсов в Акабу (Иордания) из Казани, Санкт-Петербурга, Жуковского и Екатеринбурга. На данный момент Оперштаб не восстанавливал авиасообщения с этой страной. Выполнение туристических рейсов в Иорданию пока невозможно.
Новые допуски выданы на популярный китайский курорт Санья (остров Хайнань). Авиакомпания Nordwind сможет летать на этот остров из Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Оренбурга.
На данный момент Китай не принимает туристов из России. Допуск, таким образом, чисто теоретический.
Авиакомпании «Россия» и S7 Airlines получили новые допуски на рейсы на Мальдивские острова. «Россия» сможет выполнять рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Мале, S7 Airlines– в Мале из Москвы и Новосибирска.
Авиасообщение с Мальдивами в настоящее время действует в ограниченном (квотированном) режиме, но официально открыто.
PEGAS Fly и Nordwind получили допуски на рейсы в Северную Македонию. Первый – из Санкт-Петербурга в Скопье, второй – из Москвы в Скопье. Эти рейсы пока, вероятно, не смогут выполняться как туристические, так как авиасообщение с этой страной официально не восстанавливалось, и если будут реально запущены, то в режиме грузопассажирских.
Новый допуск выдан по направлению Марокко. Авиакомпания «ЮТэйр» сможет летать из Москвы в Марракеш. Оперштаб по борьбе с коронавирусом пока не давал одобрения на восстановление авиасообщения с Марокко. Тем не менее граница Марокко открыта для российских туристов с сентября прошлого года.
Авиакомпании Smartavia и Nordwind получили допуски на рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Белград (Сербия), а PEGAS Fly – по маршруту Москва – Белград. Авиасообщение с Сербией официально открыто.
Авиакомпания PEGAS Fly получила допуск на рейсы из Москвы в Любляну (Словения). Россия не возобновляла авиасообщение со Словенией.
Авиакомпания Nordwind получила новый допуск в Таиланд. Перевозчик сможет летать по маршруту Владивосток – Утапао. Правда, пока Таиланд закрыт для массового туризма. Въезд возможен только при условии соблюдения карантина. Официально авиасообщение между Россией и Таиландом не восстанавливалось.
Авиакомпания PEGAS Fly получила допуск на маршрут Москва – Дубровник (Хорватия). S7 Airlines сможет летать из Москвы в Риеку, Сплит, Задар. Авиасообщение с Хорватией также официально не восстанавливалось. Но российские туристы могут въезжать в эту страну. С 1 апреля Посольство Хорватии в РФ возобновило прием документов на выдачу туристических виз гражданам России.
Черногория – еще одно из самых ожидаемых «открытий» летнего сезона. До сих пор Оперштаб не одобрил восстановление авиасообщение с этой страной, но в Черногории готовы принимать российских туристов. Более того, недавно Черногория анонсировала отмену всех ограничений на въезд туристов из России, в том числе ПЦР-тестирования на COVID-19.
Новые допуски на рейсы в Черногорию получили S7 Airlines (Тиват из Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Уфы, Краснодара и Екатеринбурга), Nordwind (Подгорица из Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, Тиват из Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга) и PEGAS Fly (Тиват и Подгорица из Санкт-Петербурга и Москвы).
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72