Новости "Аэрофлот" заметно увеличивает число летних рейсов на Черное море Авиаперевозчик сообщил об увеличении числа ежедневных рейсов из столицы и регионов в Сочи, Анапу, Геленджик и Симферополь

Авиакомпания "Аэрофлот" в летнем сезоне увеличивает число рейсов из Москвы в Краснодар и на черноморские курорты Кубани, сообщили нам в авиакомпании. "С мая количество ежедневных рейсов из Москвы в Сочи увеличивается до 13. Будут добавлены дневной и вечерний вылеты. Всего еженедельно "Аэрофлот" на линии будет выполнять 91 рейс. К середине июня более чем в два раза вырастет предложение для путешествий в Анапу. С мая количество рейсов увеличивается с 21 до 35, а с середины июня — до 49 в неделю. К трем ежедневным рейсам, которые выполняются в настоящее время, в мае добавятся еще два (утренний и дневной), а с середины июня будет осуществляться ctvm ежедневных рейсов", — говорится в сообщении. В сообщении также говорится, что число рейсов в Геленджик с середины июня вырастет в четыре раза, до 28 в неделю. В расписание к утреннему рейсу добавятся вылеты в дневное (два рейса) и вечернее время (один рейс). Кроме того, к семи ежедневным рейсам будет добавлено еще два ночных вылета по маршруту в Краснодар. Частота полетов в Краснодар возрастет до 63 в неделю. "Курортные направления Черноморского побережья пользуются особым спросом в сезон летних отпусков и каникул. В Краснодарском крае отмечается высокий интерес туристов к Туапсинскому району, Сочи, Анапе, Геленджику и побережью Азовского моря", — сообщает авиакомпания. Ранее «Аэрофлот» сообщил об открытии новой программы прямых полетов из 13 городов России на курорты Кубани. Рейсы заявлены из таких городов, как Архангельск, Челябинск, Самара, Казань, Мурманск, Уфа, Новосибирск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Оренбург, Сургут и Сыктывкар. Первые вылеты намечены на 24 мая.



Кроме того сегодня "Аэрофлот" сообщил, что в июне увеличивает количество рейсов из Москвы в Крым более чем в два раза. "Частота полетов по маршруту Шереметьево — Симферополь — Шереметьево летом возрастет с 42 до 98 в неделю, или до 14 в день. Рейсы будут выполняться, практически, каждый час", — говорится в сообщении пресс-службы перевозчика. Расписание полетов будет дополнено также рейсами, которые станет осуществлять по код-шеринговому соглашению дочерняя авиакомпания "Россия". Пресс-служба аэропорта Симферополя, со своей стороны, сообщила, что ранее "Аэрофлот" открыл продажу билетов по рекордному для себя количеству прямых направлений в Крым. Программа полетов начнется с 28 мая запуском рейсов из Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Казани, Сургута и Новосибирска. 29 мая откроются рейсы в аэропорт Крыма из Челябинска, Оренбурга, Сыктывкара, 30 мая — из Мурманска и Перми. "С запуском новой программы полетов маршрутная сеть "Аэрофлота" в аэропорту Симферополь вырастет в сравнении с прошлым годом в семь раз. В этом сезоне "Аэрофлот" уже совершает прямые рейсы в Крым из Сочи, а с 2 июня также начнет полеты в аэропорт Симферополь из Красноярска", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. /TOURBUS.RU

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