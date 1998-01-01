Россияне снова могут посещать Мадейру

Мадейра первым из регионов Португалии открыла «зеленый коридор» для иностранных туристов, в том числе россиян, - сообщает Ассоциация туроператоров России.

Как рассказали в Институте туризма Португалии в Москве, архипелаг готов принимать международных путешественников вне зависимости от того, вакцинированы они от COVID-19 или нет.

Правила прибытия на Мадейру следующие: всем пассажирам необходимо за 12-48 часов до посадки лично заполнить анкету на платформе madeirasafe.com. Анкета обязательна для всех путешественников за исключением детей до 12 лет: их регистрация должна быть включена в опросную анкету одного из сопровождающих взрослых.

После завершения регистрации на сайте madeirasafe.com пассажир получает по электронной почте уведомление с кодом доступа и соответствующим QR-кодом, который необходимо будет представить по прибытии в аэропорт Мадейры.

При въезде на Мадейру все иностранные туристы, включая привитых россиян, обязаны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Справка должна быть на английском языке и заверена лабораторией, которая ее выдала.

«Требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста касается всех, даже тех, кто привит уже признанными в Европе вакцинами от COVID-19», –подчеркнули в Институте туризма Португалии в Москве.

Результат теста также можно заранее загрузить на платформу madeirasafe.com. Если ПЦР-тестанет, то его можно сделать по прибытии в аэропорту, но потом туристы должны отправиться на самоизоляцию в отель в ожидании результата тестирования.

Для максимально безопасного пребывания в Португалии с учетом пандемии COVID-19 иностранные туристы могут оформить специальную страховку, покрывающую медицинские, хирургические, фармацевтические и больничные расходы, связанные с коронавирусом, а также расходы на отмену, прерывание или продление поездки из-за ковида.

Застраховать поездку можно напрямую в страховой компании на той же цифровой платформе онлайн. Страховой полис на путешествие до 10 дней стоит 37,2 евро, на срок от 10 до 15 дней – 43,2 евро.

Как напоминает АТОР, Россия официально не восстановила прямое авиасообщение с Португалией. Поэтому прилететь на Мадейру можно только через третьи страны.

По данным билетных агрегаторов, на майские праздники перелет на Мадейру возможен через аэропорты Германии (Берлин и Мюнхен): билет туда-обратно без багажа обойдется от 63 тыс. руб. на одного.

Есть варианты перелетов через аэропорты Швейцарии, с которой у РФ также возобновлено регулярное авиасообщение. Кроме того, есть маршрут с одной стыковкой в Амстердаме.

По информации Института туризма Португалии в Москве, туристы из России могут въехать на Мадейру, но только с действующей ранее открытой шенгенской визой и отрицательным ПЦР-тестом. При этом новых туристических виз в России Португалия не выдает с марта 2020 года.

/TOURBUS.RU