Две трети россиян — против введения «ковид-паспортов»

В то время, как большинство опрошенных россиян выступает против введения «ковид-паспортов», появление подобных сертификатов остается под вопросом и в странах ЕС

Почти две трети россиян (62%) считают ненужным введение по всей России так называемых "ковид-паспортов" для людей с антителами к COVID-19 или сделавших прививку, среди респондентов 35-44 лет эта доля составляет 65%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

В свою очередь, 13% сограждан или почти каждый восьмой россиянин считают такую идею вполне удачной. Среди молодежи в возрасте до 24 лет введение "ковид-паспортов" поддерживает почти каждый пятый (19%), сообщает SuperJob.ru.

Согласно результатам исследования, каждый четвертый россиянин (25%) затрудняется составить мнение о том, насколько такой паспорт был бы необходим.

Опрос был проведен 15-19 апреля 2021 среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 522 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Между тем, как сообщил ранее портал CND, попытка Европейского Союза создать цифровой «зеленый сертификат вакцинации» потерпела на настоящий момент неудачу, поскольку правительства стран ЕС пока что согласились ограничить использование и срок действия нового документа.

Сделано это с тем, чтобы каждая страна по-прежнему применяла профилактические меры, которые она считает необходимыми, такие как карантин или тесты на КОВИД-19 независимо от того, вакцинирован ли путешественник или нет.

По мнению портала, новое решение 27 стран-членов Европейской комиссии опровергает первоначальное намерение создателей сертификата о вакцинации, которые рассматривали его как "охранную грамоту", которая позволит местным гражданам свободно перемещаться по континенту.

Среди причин отклонения этого проекта выделяется «дискриминационный характер» предоставления «карта-бланша»только вакцинированным путешественникам, а также риск сделать это необходимым требованием во многих других сферах жизни, не только в туризме.

/TOURBUS.RU