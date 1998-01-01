|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
22 апреля
Costa Cruises представила новые маршруты сезона 2022-2023
В следующем сезоне путешественников ждет дебют Costa Toscana в Средиземном море, гранд-круизы в Амазонию и возвращение круизов с посещением Петербурга
Готовясь к возобновлению круизов с 1 мая 2021 года, Costa Cruises представляет маршруты на 2022–2023 гг., которые с сегодняшнего дня можно забронировать в туристических агентствах.
К привычным популярным маршрутам добавились новые предложения, остановки в портах наиболее востребованных направлений увеличатся, а на береговых экскурсиях можно будет посетить малоизвестные, но необычайно красивые места.
Во всех портах Средиземноморья можно будет отправиться в «самую длинную в истории» экскурсию с посещением мест, до которых трудно самостоятельно добраться. Изменится и обслуживание на борту: на лайнерах действует «Протокол безопасности Costa», в ресторанах гостям предложат обновленное меню, куда войдут блюда, отражающие кулинарные особенности тех мест, где проходят маршруты Costa.
В летнем сезоне 2022 года маршруты Costa запланированы в основном на средиземноморских и североевропейских направлениях.
Так, в мае 2022 года в дебютный круиз по Средиземному морю отправится новый флагман Costa Toscana с недельными круизами по Италии, Франции и Испании с длительным заходом на Ибицу. Ее сестра-близнец Costa Smeralda также будет курсировать с 7-дневными круизами по Западному Средиземноморью. Costa Smeralda и Costa Toscana – это первые корабли флота Costa, работающие на сжиженном природном газе (СПГ), самой передовой технологии, используемой в морском секторе для снижения вредных выбросов в окружающую среду. Круиз с Costa в Западном Средиземноморье по самым прекрасным местам в Италии, Франции и Испании также станет возможным на лайнере Costa Pacifica.
Три других корабля будут курсировать с недельными маршрутами в Восточном Средиземноморье. Costa Deliziosa отправится по греческим островам с остановкой в порту Миконоса не только в течение дня, но и ночью. Costa Luminosa посетит греческие острова и Хорватию, а Costa Magica – Грецию и Мальту.
Четыре корабля будут ходить по Северной Европе. На Costa Fortuna можно будет отправиться в необыкновенные двухнедельные круизы в Исландию или, например, Ирландию, Шотландию и Англию. Costa Favolosa и Costa Diadema будут совершать недельные круизы по столицам Балтики с трёхдневной остановкой в Стокгольме и двумя днями в Санкт-Петербурге, а также по норвежским фьордам.
Программа Costa Fascinosa будет включать в себя 12-дневные маршруты до Нордкапа (Норвегия) и 9-дневные путешествия по Балтийскому морю.
Зимний сезон 2022-2023 ознаменуется возвращением гранд-круизов Costa Luminosa: два фантастических 50-дневных путешествия из Генуи в Буэнос-Айрес и из Буэнос-Айреса в Геную; с заходом в русло реки Амазонки и самое сердце Амазонии.
Для тех, кто любит дальние путешествия, есть возможность совершить кругосветное путешествие на Costa Deliziosa по Европе, Азии, Африке и Америке c отправлением из Савоны 11 января 2023 года.
Экзотические теплые направления, которые популярны в зимнее время, также войдут в круизную программу с недельными круизами по ОАЭ, Оману и Катару и тремя различными недельными маршрутами по Карибским островам. Новые круизные предложения по Южной Америке будут анонсированы в ближайшее время.
Менее далекие двухнедельные круизы ждут путешественников на Costa Magica на Канарские и Азорские острова и на лайнере Costa Diadema с остановками в портах Греции и Турции, Израиля и Египта. Costa Smeralda продолжит плавание в Западном Средиземноморье, осенью с мини-круизами к ней присоединятся корабли Costa Luminosa и Costa Fortuna, на Costa Fascinosa можно будет посетить Португалию и Испанию, а на Costa Favolosa отправиться в Марокко.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72