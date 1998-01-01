Все возвращающиеся в Россию туристы, включая привитых, должны будут сдавать два ПЦР-теста

Российским туристам, прибывающим из-за рубежа после 1 мая, придется дважды сдавать ПЦР-тест, следует из постановления Роспотребнадзора.

Напомним, что в настоящее время всем гражданам РФ, прибывающим в Россию любым видом транспорта, в течение трех дней необходимо пройти одно лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате теста на Едином портале госуслуг.

«Прибывающим в Россию после 1 мая из зарубежных стран необходимо пройти повторное лабораторное тестирование на коронавирус методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда в РФ с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на портале госуслуг. Интервал между первым и вторым анализом должен составлять не менее суток», — говорится в документе.

Согласно постановлению, также в аэропортах России будет проводиться выборочное тестирование прибывающих из-за рубежа иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ранее ведомство обязало россиян, прибывающих до 1 мая из Турции и Танзании, проходить повторное тестирование на COVID-19 в срок до 5 дней с момента въезда на территорию РФ.

За невыполнение требований Роспотребнадзора по сдаче двух ПЦР-тестов и загрузке результатов на портал госуслуг грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей.

При этом вчера ведомство также сообщило, что россияне с прививкой от коронавируса с 1 мая также обязаны сдавать два ПЦР-теста по возвращению из-за рубежа наравне с остальными.

Как отметили в ведомстве, вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и в абсолютном большинстве случаев – от заболевания, но "вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен".

Также в пресс-службе сообщили, что детям до трех лет тоже придется проходить двойное тестирование.

"Мы расцениваем это нововведение как чрезмерную нагрузку на людей, это какой-то налог на заграницу. Мы надеемся, что это временная мера, не понятно, зачем нужно два ПЦР-теста. Туристы все равно будут ездить за границу, просто теперь это выйдет несколько дороже, если не получится записаться в срок на бесплатную сдачу анализов", — уверен генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, которого цитирует «Интерфакс».

Как считают в объединенной сети ТБГ и "Горячие туры", нововведение Роспотребнадзора может осложнить выезд за рубеж семей с детьми со средним достатком, так как семье из четырех человек придется потрать на тестирование не менее 16 тыс. рублей (один тест стоит около 2 тыс. рублей Поэтому российским туристам с несколькими детьми и небольшими финансовыми возможностями придется вынужденно переориентироваться на российские курорты.

"Спрос на поездки за рубеж вряд ли упадет. Хотя те туристы, которые оформили уже путевки на майские и далее, безусловно, потеряют в деньгах из-за двух тестов", — подчеркнули в компании.

/TOURBUS.RU