Италия возобновила продвижение своих туристических возможностей в России

Первая после пандемии презентация «Регион Марке и S7 Airlines: новые перспективы в России» прошла в Москве

В посольстве Италии в Москве состоялась первая за прошедший год пандемии презентация «Регион Марке и S7 Airlines: новые перспективы в России». Целью мероприятия, организованным в сотрудничестве с ЭНИТ – Национальным агентством Италии по туризму, - стало представление российскому рынку всего спектра туристических возможностей региона Марке в преддверии возобновления туризма.

Открывая конференцию, посол Италии в Москве Паскуале Террачано отметил, что данная встреча ставит своей задачей развитие туристического спроса на российском рынке с ближайшей перспективой возобновления турпотоков между нашими странами.

«Сегодня важно поддержать и расширить интерес к региону даже в период карантина. Мы хотим изменить стратегическое позиционирование региона Марке как бренда, чтобы перенаправить будущие потоки, кода туризм будет восстановлен», - отметил он.

Со своей стороны, представители области Марке рассказали о богатом потенциале туризма в регионе. Это, конечно и море, и культура, эногастрономия, спорт на открытом воздухе, шоппинг.

«Несмотря на то, что Марке может похвастаться более чем 180 км полосой пляжей - это больше чем пляжный туризм, - отметил советник Президента региона Марке по вопросам туризма Джанлука Караманна.

- Марке полон художественно-исторических сокровищ, которые вы встретите в больших и малых старинных городах; это родина гениальных композиторов, поэтов и художников от Россини до Леопарди и великого Рафаэля, уроженца Урбино. И такое волнующее знакомство с местами, где жил и творил этот знаменитый живописец, позволит окунуться в эпоху Возрождения, насладиться волшебными пейзажами».

«Наша область - идеальное место отдыха, ведь на ее территории российские туристы найдут все, что они так ценят в Италии, - добавил президент постоянной Консультационной Комиссии, уполномоченный по вопросам туризма региона Марке Андреа Путцу. - Благодаря разнообразию ландшафта и климата, кухне и вину, истории и богатому фольклору можно с уверенностью сказать, что Марке - это Италия в одном регионе.

Туристические офисы региона подсчитали и задокументировали, сколько всего здесь объектов культурно-исторического наследия: 500 площадей, более 1000 памятников, 106 замков, 15 крепостей и 170 башен, тысячи древних церквей и храмов, 96 аббатств и 73 театра».

Итальянские гости также представили амбассадора Марке,– им стал главный тренер сборной Италии, экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини. Бронзовый призёр чемпионата мира, кавалер ордена за заслуги перед Итальянской Республикой и абсолютный рекордсмен по числу завоёванных Кубков Италии, - ныне лицо региона.

Подытоживая встречу, руководитель представительства ЭНИТ в Москве Ирина Петренко отметила, что регион Марке способен подарить российским туристам уникальные впечатления, и все это станет возможным благодаря сотрудничеству с авиакомпанией S7 Airlines, с которой регион работает над созданием важных будущих проектов.

/TOURBUS.RU