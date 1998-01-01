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21 апреля
В августе Финляндия планирует разрешить деловые поездки в Россию
Правительство Финляндии утвердило график отмены коронавирусных ограничений
Правительство Финляндии утвердило график отмены ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Премьер-министр Санна Марин объявила, что "план будет обновляться по мере необходимости и будет зависеть от ситуации", сообщил портал телерадиовещания Yle, который цитирует «Интерфакс».
Согласно плану, мероприятия на свежем воздухе для детей и молодежи станут доступны в конце апреля. В апреле-мае планируется разрешить компаниям более 50 человек организовывать мероприятия в помещении и на открытом воздухе.
В июне будут отменены требования о соблюдении двухметровой безопасной дистанции на открытом воздухе.
Общегосударственное закрытие школ практиковаться больше не будет. Вопрос о дистанционном обучении будут решать местные политики.
Ограничения, касающиеся пересечения границ, будут сниматься постепенно. На первом этапе, в июне прекратится погранконтроль на внутренних границах Шенгенской зоны, а в августе, возможно, будут разрешены деловые поездки между Финляндией и третьими странами.
В конце июня ожидается начать использование "ковидного паспорта" для путешествий внутри Европейского союза.
"Однако сейчас не время для путешествий в Европу, так как во многих странах эпидемиологическая ситуация снова ухудшилась", — предостерегла г-жа Марин.
/TOURBUS.RU
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