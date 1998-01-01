Новости Президент предложил продлить программу кешбэка, субсидировать детский туризм, кредитовать строительство отелей и развивать систему электронных виз Часть сегодняшнего послания Федеральному собранию была посвящена развитию внутреннего и въездного туризма

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу туристического кешбэка за туры по России как минимум до конца 2021 года. "Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России", — сказал г-н Путин в своем послании к Федеральному собранию. Как напоминает «Интерфакс», в начале апреля туроператоры начали выражать опасения, что из-за высокого спроса выделенных правительством 2 млрд рублей не хватит на весь срок действия программы, так как уже к началу апреля россияне приобрели туров на 4,5 млрд рублей и получили более 800 млн рублей в виде кешбэка. По их оценкам, при существующих темпах продаж деньги закончатся примерно к 25 апреля. Представители туркомпаний попросили правительство выделить дополнительные средства, чтобы туристы не оказались разочарованными из-за окончания акции раньше срока. Президент также предложил субсидировать в 2021 году половину стоимости путевок в детские летние лагеря: "Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на долгие годы закладываются основы здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь". Также г-н Путин призвал сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма: "Уже в этом году планируем запустить здесь пилотный проект, включая проживание в студенческих кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся отдыхать по стране. И, конечно, нужно поощрить студентов, которые проявили себя в Олимпиадах, молодежных творческих инициативах, проектах платформы "Россия – страна возможностей". Для таких студентов программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет действовать и в каникулярный период, в так называемый высокий сезон. До этого мы таких решений не принимали". Президент также сообщил о старте в ближайшее время программы льготного кредитования строительства отелей. "Уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять 3-5%", — сказал он в ходе послания Федеральному собранию в среду. По словам г-на Путина, пилотными проектами в рамках нацпроекта по развитию внутреннего туризма станут развитие горнолыжного центра Кузбасса Шерегеша, создание яхтенного курорта в Балаклавской бухте в Севастополе, укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининградской области. "А с учетом ресурсов и инфраструктурных кредитов новый импульс получат целые туристические кластеры, например регионы центральной России смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты Золотого кольца. Включая раскрытие туристического потенциала таких малых городов, как Таруса, Палех, Муром, Гороховец, Тутаев, Боровск. Получат развитие города Поволжья, курорты Крыма и вообще Черноморского, а также Тихоокеанского побережья. Такие наши здравницы, как Старая Русса в Новгородской области, Кавминводы с их жемчужиной Кисловодском", — подчеркнул президент. Наконец, президент поставил задачу сделать возможным оформление электронных виз в Россию для иностранцев в течение четырех дней. "Россия – радушная страна, открытая для настоящих друзей. Вы помните, что происходило в период Чемпионата мира по футболу. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы снимем действующие ограничения, и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света. Задача конкретная, чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию", — сказал он. /TOURBUS.RU



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