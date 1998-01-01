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Черногория снимет все ограничения для посещения страны россиянами

Для посещения российскими туристами страны на Адритатике больше не нужно будет сдавать ПЦР-тест

Министр финансов Черногории Милойко Спаич сообщил 20 апреля в Twitter, что для граждан РФ и еще трех стран будут отменены все ограничения по въезду, - сообщает Ассоциация туроператоров.

«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон - 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», - написал он на русском языке.

Однако с какой даты будут отменены все ограничения, не уточнено.

В марте власти Черногории заявляли, что россияне могут въехать в Черногорию, предъявив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.

Как напоминает АТОР, Россия официально не восстановила авиасообщение с Черногорией. Ранее «Аэрофлот» открыл продажу билетов на грузопассажирские рейсы из Москвы в Тиват, однако затем перевозчик отменил их.

Сейчас на сайте «Аэрофлота» доступны для бронирования рейсы в Тиват только с пересадкой в Белграде. В апреле билет обойдется от 78 898 тыс.р. в одну сторону, в мае – от 38 733 р. в одну сторону.

О постановке грузопассажирских рейсов из Москвы в Тиват также заявила авиакомпания «Уральские авиалинии». Перевозчик запускает один рейс в неделю с 26 апреля. Стоимость билета в мае – от 19 137 р. в одну сторону.

Также важно отметить, что всем россиянам, возвращающимся из Черногории и из других зарубежных стран, по требованию Роспотребнадзора с 1 мая придется сдавать уже не один, а два ПЦР-теста на коронавирус.

/TOURBUS.RU