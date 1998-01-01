Посол Италии: Туристический поток возобновится летом, а «Аэрофлот» может начать ежедневные полеты в Рим

Власти Италии снимут действующие ограничения на въезд туристов грядущим летом, сообщил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

На вопрос, произойдет ли это 2 июня, он ответил, что такая возможность принимается во внимание. "Я считаю, что, наверняка, снятие ограничений на въезд туристов произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, этим летом туристический поток будет возобновлен", — сказал г-н Терраччано журналистам в ходе выездной сессии Веронского евразийского экономического форума "Инновационные предприятия и технологии Томской области" в Томске, - сообщил «Интерфакс».

Напомним, что ранее итальянские СМИ сообщили, что глава министерства туризма Италии Массимо Гаравалья заявил о планах возобновить международный туризм до Дня республики 2 июня.

Кроме того, г-н посол рассказал, что васти Италии планируют в ближайшее время приступить к продлению туристических виз, действие которых истекло в период пандемии коронавируса.

Весной 2020 года Италия уже продлевала действие туристических виз, срок действия которых закончился в период пандемии COVID-19.

Он также отметил, что эпидемиологическая обстановка в Италии позволяет организовать ежедневные авиарейсы из России: "Я надеюсь, что скоро "Аэрофлот" вновь возобновит свою политику ежедневных рейсов с Римом. На данный момент их 4 в неделю. И считаю, что уже сегодняшняя обстановка дает возможность организовать, как минимум, один рейс в день, ежедневно.

Надеюсь также, что "Аэрофлот" подумывает о возобновлении рейсов до других городов Италии, которые были закрыты из-за пандемии".

Отметим, что, по данным сервиса "Яндекс-расписания", на данный момент столицы России и Италии связывают рейсы "Аэрофлота" (по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям) и авиакомпании S7 (по четвергам).

При этом "Аэрофлот", по данным сервиса, намерен возобновить ежедневные рейсы по данному маршруту с 31 октября. Кроме того, с 1 мая ежедневные рейсы в столицу Италии заявила авиакомпания "Победа".

Российские туристы ждут открытия Италии, но действующие рекомендации Еврокомиссии не позволяют принимать туристов из России даже если республика запустит туристический сезон, сообщила между тем исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Итальянская сторона ничего не говорила об открытии для российских туристов. Речь шла о старте туристического сезона предположительно со 2 июня. Но войдет ли Россия в число стран, откуда можно приезжать путешественникам – не понятно. Сохраняются рекомендации Еврокомиссии по ограничению на въезд граждан из стран красного списка, куда входит Россия. Заявление Италии обнадеживающее, но коснется ли это РФ, на данный момент не известно», — сказала эксперт.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора «Интурист» заявили, что Италия традиционно входила в тройку самых популярных направлений для отдыха, уступая по объемам лишь России и Турции. «У нас осталось несколько тысяч нереализованных туров по летней чартерной программе в Римини и на Сицилию», — отметили в компании.

Там также добавили, что готовы возобновить продажи туров, как только направление будет полностью готово принимать российских туристов.

/TOURBUS.RU