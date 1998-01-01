МИД РФ: «О возобновлении чартеров в Египет объявят в ближайшие дни»

Эксперты комментируют информацию о том, что чартеры на египетские курорты могут отправиться уже после 10 мая

О возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта будет объявлено уже в ближайшее время, заявил вчера замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Все идёт по плану. В ближайшее время объявят, это на другом уровне будет объявлено. Думаю, что все практически предрешено", — сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

Г-н Богданов подчеркнул, что в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Египет удалось достичь предварительной договорённости по этому вопросу. Напомним, что 12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортами, а также рассчитывает, что чартерные рейсы в Египет будут возобновлены в ближайшее время.

Между те, как вчера сообщили в оперативном штабе по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, "в настоящий момент оперативным штабом не принято решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Если такое решение будет принято — о нем будет сообщено дополнительно".

Россия может возобновить полеты на курорты Египта после 10 мая, сообщил между тем "Интерфаксу" источник в одной из авиакомпаний. "Изучаются решения по возобновлению авиасообщения одновременно с Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом во второй декаде мая. Прорабатываются возможности выполнения чартерных рейсов, ведутся "пресейлы" с туроператорами", — сказал источник. Другой источник в туристической отрасли подтвердил, что интерес к чартерным рейсам в Египет у российских туроператоров вырос на фоне ограничения авиасообщения с турецкими курортами. "Как минимум две авиакомпании прорабатывают эти сценарии. Одна хочет выполнять рейсы из Шереметьево, другая из Внуково, — сказал источник. Как сообщает в свою очередь АТОР, по предварительным оценкам допандемийного 2019 года, когда на российском рынке тоже ждали открытия Египта, на египетском направлении могут возобновить работу семь федеральных туроператоров – ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik, TUI Россия, «Библио-Глобус», «Интурист» и TEZ Tour. В случае, если указом президента будет снят запрет и на регулярное, и на чартерное авиасообщение с Египтом, эти семь компаний на первом этапе будут способны открыть чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из более чем 20 городов России, из которых разрешено международное авиасообщение. Среди пунктов вылета чартеров, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, предположительно, будут фигурировать Екатеринбург, Казань, Воронеж, Новосибирск, Уфа, Ростов, Нижний Новгород, Самара, Краснодар и другие крупные города страны. По расчетам 2019 года, всего на чартерах в Египет семь ведущих туроператоров суммарно смогли бы предложить российским туристам минимум 66,7 тыс. кресел в неделю, в том числе, в Хургаду – порядка 34,7 тыс. кресел, в Шарм-эль-Шейх – около 31,9 тыс. Таким образом, в случае полноценного запуска чартеров туроператоры готовы отправлять на курорты Египта свыше 266 тыс. туристов в месяц. В этом году с учетом наличия свободных провозных емкостей у всех игроков, объемы могут быть как минимум такими же, если не больше. Как отметила в интервью «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, «Туроператоры с воодушевлением отнеслись к заявлениям представителей МИД о возможном открытии Египта. Они уверены, что в кратчайшие сроки смогут поставить чартерные программы на египетские курорты. Все ждут официального разрешения правительства, а с египетской стороны все давно готово – отели работают, выполняются экскурсионные программы». «Египет привлекателен тем, что цены в отелях там традиционно были ниже турецких, а сейчас, если разрешат чартеры, стоимость пакетных туров снизится на 30-40% по сравнению с тем, что предлагается сейчас. Туроператоры считают, что на организацию программ им потребуется от нескольких дней до недели, так как свободные самолеты у них сейчас есть», — подчеркнула представитель РСТ.

Египет не сможет полностью заменить на туристическом рынке Турцию, но его открытие сильно поможет туроператорам и туристам, считает в свою очередь гендиректор туроператора TEZ Tour Воскан Арзуманов.

«Качество египетского сервиса и отелей отличается от турецкого. Не в обиду египтянам и туркам будет сказано. Но это очень сильно нам поможет, по крайней мере туроператорам и туристам точно», - отметил эксперт в ходе вчерашней пресс-конференции.

По его словам, сейчас стоимость тура в Египет на майские праздники с размещением в отеле 4* на базе завтраков и перелетом через Каир сейчас начинается от 82 тыс. рублей.

/TOURBUS.RU