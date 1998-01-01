Визовые центры Греции возобновляют работу в 14 городах России

Ранее министр туризма Греции подтвердил, что россияне смогут посещать его страну без квоты и карантина начиная с 14 мая

Визовые центры Греции в шести городах России возобновили работу, 21 апреля офисы вновь откроются еще в четырех городах, сообщает пресс-служба визового оператора Global Visa Center World (GVCW).

«Визовые центры Греции в Москве, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге открыты для заявителей. Визовые центры Греции в Архангельске, Краснодаре, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, а так же Ростове-на-Дону возобновили свою деятельность с 19 апреля. Визовые центры в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре возобновляют работу с 21 апреля. Офисы принимают заявления только по онлайн-записи», — сообщает пресс-служба.

Как отметили в GVCW, все другие региональные ВЦ Греции в России будут закрыты «до дальнейшего уведомления». В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией время обработки заявлений может быть увеличено.

Отмечается, что при подаче документов в ВЦ Греции нужно ознакомиться с информацией по ограничительным мерам при въезде и путешествии внутри зоны Шенгена и подписать документ, согласно которому заявители «не имеют автоматического права на свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны».

Как уточняется, запись на оформление визы может быть перенесена на более позднюю дату, если у заявителя есть симптомы COVID-19. «Мы рекомендуем подготовить заявку и все необходимые документы заранее, а оплату производить картой. Паспорта будут возвращены через курьерскую доставку с минимальными затратами.

В срочных случаях их можно получить лично в ВЦ Москвы, Новороссийска, Петербурга и еще 10 городах РФ», — подчеркнули в GVCW.

Как отмечают в Генконсульстве Греции в РФ, пассажиры до совершения посадки на борт должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну. Справка должна быть на английском языке с указанием имени и номера паспорта. Также все прилетающие должны заполнить электронную форму P.L.F. (Passenger Locator Form) за 48 часов до въезда.

Кроме того, туристам при себе нужно иметь подтверждение брони в гостинице, обратный билет и туристическую страховку. При въезде в Грецию все путешествующие должны пройти экспресс-тест для выявления антигена (rapid test), также для всех пока действует семидневный карантин.

Между тем, на днях побывавший в Москве министр туризма Греции Харис Теохарис подтвердил журналистам, что его страна с 14 мая отменяет еженедельные квоты в 4 тысячи российских туристов и будет пускать в страну россиян ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации без соблюдения карантина.

/TOURBUS.RU