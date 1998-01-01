Новости

Результаты пандемии в сфере туризма: изменилось практически всё

Action Travel/ Action Global Communications и АТОР представили большое совместное исследование изменения поведения туристов в период пандемии

Ассоциация туроператоров совместно с Action Travel, суббрендом агентства Action Global Communications, провели первое масштабное аналитическое исследование изменений, произошедших в потребительском поведении туристов в период пандемии коронавируса, - сообщает АТОР.

Среди основных целей исследования были определение качественных характеристик потребительского поведения и спроса в сегменте выездного туризма в 2021 году, влияние на спрос различных ограничений, связанных с COVID-19, а также прогноз сроков восстановления интереса к традиционным и популярным в 2021 году зарубежным туристическим направлениям.

По данным исследования, глубина продаж на ближайшие даты в 2021 году сократилась и составляет в среднем не более трех недель, а по акциям раннего бронирования – в среднем 60 дней. Возврат к показателям продаж по программам раннего бронирования 2018-2020 гг. может произойти не ранее, чем к 2023 году.

Средняя продолжительность тура осталась прежней и составляет 9-12 ночей. При этом в премиальном сегменте около 15% постоянных клиентов стали выбирать туры большей продолжительности – на 15-20 ночей.

В то же время значительно изменились предпочтения путешественников при выборе средств размещения. Все туроператоры отметили увеличение доли 4* и 5* отелей в среднем на 35-40% по сравнению с бронированиями первого квартала 2020 и 2019 гг.

Изменения также отмечены и в возрастной категории путешественников. По данным всех опрошенных туроператоров, произошло существенное снижение (на 60%) количества туристов категории 55+. Средний возраст потребителей выездного туристического продукта в 2021 году составляет 30-50 лет.

Исследование также подтвердило тенденцию, которая, по мнению представителей бизнеса, начала формироваться в конце 2020 – начале 2021 гг. – переход части самостоятельных путешественников к туроператорам/ турагентам.

По оценке экспертов, это, как правило, туристы, много лет бронировавшие привычные для них, например, европейские направления, недоступные в настоящий момент. Закрепление этого тренда зависит от сроков открытия прямого туристического авиасообщения с европейскими и/или азиатскими направлениями.

По данным исследования, также зафиксировано повышение стоимости туров от 10 до 90% на большинстве выездных направлений. В основном изменение цен связано со стоимостью авиаперелета, объемом авиаперевозки, а также возможностью постановки чартерных программ.

В ходе исследования также была проведена оценка влияния специальных условий въезда на предпочтения туристов, которые постепенно привыкают жить по правилам новой реальности.

Основными сдерживающими факторами при планировании путешествия являются обязательное прохождение карантина в стране временного пребывания и существенное подорожание тура из-за карантина.

Вторая значимая причина, которая влияет на принятие решения о покупке тура, в том числе по программам раннего бронирования, – опасения начала очередной волны заражений как в России, так и в стране выезда.

Эксперты также отметили, что туристы стали более внимательно относиться к своей безопасности, в связи с чем количество приобретенных страховок от невыезда резко увеличилось: их доля по отношению к общему количеству проданных полисов выросла с 10 до 40%.

При этом в исследовани отмечается, что что обязательный масочный режим, закрытый шведский стол или новые правила приема пищи в ресторанах отелей не оказывают существенного воздействия на решение отправиться в путешествие.

/TOURBUS.RU