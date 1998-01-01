Новости Возобновляются авиарейсы из Москвы в Таллин «Аэрофлот» будет летать в эстонскую столицу каждое воскресенье

Эстония объявила о возобновлении с 25 апреля авиационного сообщения с Москвой, сообщили в службе информации Таллинского аэропорта в понедельник. По данным аэропорта, «полеты будут осуществляться раз в неделю по воскресеньям. Линию будет обслуживать "Аэрофлоти. В настоящее время Таллинский аэропорт осуществляет полеты по 13 направлениям. По информации «Интерфакса», сейчас без самоизоляции въезжать в Эстонию можно из стран, в которых показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составляет менее 150 случаев на 100 тыс. жителей. По данным МИД Эстонии, с 19 апреля въезд в республику без ограничений разрешен для прибывающих из Ирландии, Мальты, Португалии, Финляндии и Великобритании. На основании составленного Советом Европейского союза списка третьих стран в Эстонию можно въехать также из Австралии, Южной Кореи, Руанды, Сингапура, Таиланда и Новой Зеландии. При этом в конце марта премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила, что если распространение заболеваемости коронавирусом не прекратится, страна будет обречена на локдаун в течение всего лета. "Если распространение вируса не прекратится, Эстония останется закрытой на все лето, так же как наш южный сосед Латвия закрыта с ноября. Экономика останавливается, социальные коммуникации прекращаются, все останавливается", — написала премьер-министр на своей странице в Faсebook со ссылками на Ученый совет и Департамент здоровья Эстонии. По ее словам, "ограничения позволили стабилизировать взрывной рост заболеваемости вируса, но окончательный эффект от принятых мер еще не достиг цели. Небольшой, но определенный рост заболеваемости все еще продолжается". Отметим, что, однако, если в конце марта в небольшой стране каждый день фиксировалось более тысячи случаев заражения, то вчера - лишь 228. С начала пандемии в Эстонии выявлено 117,7 тыс. случаев заражения Covid-19 при численности населения в 1,3 млн человек. Умерли от коронавируса 1110 человек. /TOURBUS.RU

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