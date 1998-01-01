Новости Примерно половина организованных туристов уже вернулась из Турции Росавиация и Ассоциация туроператоров рассказали о том, сколько туристов уже вернулось из Турции, и когда этот процесс завершится

Почти половина организованных российских туристов вернулась из Турции домой, точное число самостоятельных туристов пока не известно, сообщила порталу исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, которую цитирует «Интерфакс». «Если мы говорим про транзитников, которые летели через Стамбул, то их число не известно. Если мы говорим про туристов, которые были на турецких курортах, то вывезено где-то 45%. К 1 мая практически все, кто находился на отдыхе, планово вернутся на родину», — рассказала она. Как отметила также г-жа Ломидзе, оценить потери туроператоров от закрытия Турции и Танзании пока очень сложно, потому что не понятно, куда будут туристы переносить туры: «Перебронирование на другие даты – это минимальные потери для туркомпании, возврат – это другая история, очень мало туристов этим пользуются. Перебронирование на другие направления, в том числе на Россию – это третья история». «Если бы речь шла о гарантированном 100% возврате полученных средств, то потери составили бы больше 20 млрд рублей. А поскольку сейчас идет процесс расшивания этих обязательств, то пока оценить сложно», — пояснила эксперт. Эксперт добавила, что недополученная прибыль от невозможности реализации туров, если Турция не откроется до конца лета, будет измеряться десятками миллиардов рублей. Авиакомпании вывезли в первые дни ограничений на полеты в Турцию и Танзанию на родину десятки тысяч россиян, сообщили в свою очередь в пресс-службе Росавиации. "За первые дни вывозной кампании, с 15 по 18 апреля, из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на них перевезено порядка 39,4 тыс. пассажиров", — сказали в ведомстве. Всего, по данным российских и турецких авиакомпаний, на период с 15 апреля по 1 июня из Турции в Россию было продано порядка 169 тыс. авиабилетов. Из Танзании шестью рейсами российских авиаперевозчиков вернулось более 1,7 тыс. наших соотечественников. Всего из Занзибара в города России было реализовано 4,7 тыс. авиабилетов российских перевозчиков. Ранее оперштаб Росавиации сообщил, что российские авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов, перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках "манифеста прерванного полёта" (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой), графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом ситуации. /TOURBUS.RU

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