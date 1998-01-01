Новости

Продвигать Японию в России будет Валентин Шестак

Валентин Шестак сменил г-жу Айри Мотокура на посту руководителя московского офиса Японской национальной туристической организации

В московском офисе Японской национальной туристической организации (JNTO) сменился директор, им стал Валентин Шестак, прежде занимавший должность старшего помощника руководителя группы стран Европы, Америки, Австралии, Океании и Ближнего Востока штаб-квартиры JNTO в Токио, - сообщает пресс-служба JNTO.

Организация JNTO была основана в 1964 году с целью привлечения иностранных туристов, ее главная задача – продвижение страны как направления для туризма и деловых путешествий. Имеет 22 представительства в ключевых для Японии городах мира.

Как сообщает пресс-служба JNTO, занимавшая пост директора офиса в Москве почти пять лет Айри Мотокура возвращается в Японию.

«Это были очень плодотворные годы, мы успели многое и смогли бы сделать еще больше, если бы не пандемия. Но даже в это непростое время мы активно работали – делали онлайн-проекты на различных медиа-площадках, выступали на вебинарах, семинарах и на радио, встречались с туроператорами и СМИ.

Я не прощаюсь надолго, остаюсь на связи с московским офисом и планирую приехать в Москву на зимние каникулы», – сказала г-жа Мотокура, прощаясь с коллегами.

Как рассказали также в пресс-службе, Валентин Шестак родился и вырос на Дальнем Востоке, с отличием закончил факультет Восточных языков педагогического университета в Хабаровске. Владеет японским, английским и французским языками.

Работал в департаменте международного сотрудничества администрации префектуры Аомори (Япония), в генеральном консульстве Японии в Хабаровске, курировал чартерные перевозки и продажу туров российского направления в туристической компании JTS Michinoku.

В 2006 году г-н Шестак начал работать в JNTO, где в разные годы курировал туристические рынки Великобритании, Франции, Австралии и России, а с 2011 по 2017 годы занимал должность замглавы представительства JNTO в Лондоне. В декабре 2016 года принимал участие в открытии московского офиса JNTO.

Валентин Шестак много раз приезжал в Москву в составе делегаций японского турбизнеса, принимал участие в организации работы стендов Японии на выставках «Интурмаркет», «МИТТ», «Инветекс» и других.

«Основной целью в России Валентин Шестак ставит дальнейшее налаживание двухстороннего сотрудничества между туристическими кругами России и Японии, снятие административных барьеров, улучшение коммуникации и взаимопонимания», — сообщает пресс-служба JNTO.

Отметим, что, как сообщалось ранее, по итогам 2020 года Япония приняла всего около 22,3 тыс. туристов из России. Причем основная их доля приехала в Страну восходящего солнца еще до пандемии, в январе-феврале.

Между тем на встрече с журналистами и туркомпаниями в феврале г-жа Мотокура отмечала: «Мы готовимся к тому, чтобы наилучшим образом обеспечить безопасность и комфорт тех гостей из России, которые к нам прибудут. Мы не ждем, сложив руки, а предпринимаем все необходимые для этого усилия.

Уверена, что скоро мы вместе снова будем совершать открытия».

/TOURBUS.RU