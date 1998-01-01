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20 апреля
На реках и каналах Северной Венеции началась туристическая навигация
Уже полностью сформированы 34 экскурсионных тура по петербургским водным маршрутам
Официально сезон начался 10 апреля с разводки мостов и движения грузовых судов по Неве, однако туристическая навигация в виде водных прогулок в городе на Неве стартовала с 15 апреля, вместе с открытием ряда популярных у туристов причалов, - сообщает наш петербургский корреспондент.
В частности, уже доступны для посадки и высадки пассажиров причалы на набережной Макарова, 34, на проспекте Обуховской обороны, 106, и Южной дороге, 12, а также спуски к воде на Арсенальной, Петроградской, Свердловской, Синопской и Смольной набережных. Однако самые популярные среди гостей причалы «Адмиралтейство», «Медный всадник» и «Петропавловская крепость» откроются только с 1 мая, а остальные станут доступны лишь с 8 мая.
Всего же, по словам директора Агентства внешнего транспорта Александры Бахмутской, в период навигации 2021 года в Петербурге будут работать 19 городских причалов, стоимость использования которых для бизнеса, по сравнению с прошлым годом, не выросла. «А для ряда маломерных судов даже снизилась», - сообщила она.
Что касается сезона и участия в нем со стороны компаний-перевозчиков, Александра Бахмутская сообщила, что «навигация будет продолжаться до середины ноября, но это будет зависеть от погоды».
«В настоящее время от судоходных компаний получено 26 заявок для работы на экскурсионно-прогулочных маршрутах, - пояснила она. - Количество компаний, которые оказывают услуги по перевозке на воде, как и количество их флота, не изменилось».
По ее оценке, «если не будет никаких новых ограничений, связанных с пандемией, по итогам сезона планируем вернуться к показателям 2018–2019 гг. и за навигацию ожидаем от 2,5 до 3 млн пассажиров». Эксперт полагает, что в этом поможет и предстоящие в Петербурге отложенные на год матчи ЕВРО 2020.
«Количество использованного в навигацию флота будет зависеть в том числе и от уровня спроса на водные экскурсии со стороны гостей и жителей города. - констатировала она.- Думаю, если не будет дополнительных ограничений, весь флот Петербурга, предназначенный для водных экскурсий, будет спущен на воду».
При этом на 2021 год, например, к 19 городским причалам запланировано осуществить 24,8 тыс. швартовок, тогда как в 2020-м их было сделано менее 12 тыс. И, по словам г-жи Бахмутской, уже полностью сформированы 34 туристско-информационных маршрута от 9 основных пунктов посадки на борт.
Вместе с тем, по ее словам, из-за проведения крупных событий (ЕВРО-2020, «Алые паруса» и др.) будут и ограничения на воде.
В текущем сезоне предусмотрено 27 закрытий водных путей Петербурга: 17 закрытий связано со спортивными состязаниями, а дважды движение судов приостановят для очистительных работ на реках Смоленке и Карповке.
Что касается безопасности судоходства, то начальник поисково-спасательной службы Петербурга Юрий Данчук, а также начальник Центра ГИМС МЧС России по Петербургу Александр Радько сообщили, что безопасность навигации в этом году будут обеспечивать 18 спасательных станций. «В основном, среди нарушителей фиксируются те, кто не имеет права на управление судами, - пояснил Александр Радько. - В частности водители аквабайков, которые берут их напрокат, не имея права на вождение».
При этом эксперты заверили, что контроль за безопасностью на воде во время пассажирской навигации на реках и каналах будет в Петербурге, как всегда, жестким.
Ранее глава Ассоциации владельцев пассажирских судов (АВПС) Петербурга Владимир Родионов заявлял о том, что «результаты сезона во многом зависят как от интереса к водным прогулкам со стороны туристов, так и от погоды.
В условиях отсутствия иностранцев рассчитывать приходится только на петербуржцев и внутренних туристов. Поэтому и результаты навигации прогнозировать крайне сложно».
/TOURBUS.RU
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