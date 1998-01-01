Новости На реках и каналах Северной Венеции началась туристическая навигация Уже полностью сформированы 34 экскурсионных тура по петербургским водным маршрутам

Официально сезон начался 10 апреля с разводки мостов и движения грузовых судов по Неве, однако туристическая навигация в виде водных прогулок в городе на Неве стартовала с 15 апреля, вместе с открытием ряда популярных у туристов причалов, - сообщает наш петербургский корреспондент. В частности, уже доступны для посадки и высадки пассажиров причалы на набережной Макарова, 34, на проспекте Обуховской обороны, 106, и Южной дороге, 12, а также спуски к воде на Арсенальной, Петроградской, Свердловской, Синопской и Смольной набережных. Однако самые популярные среди гостей причалы «Адмиралтейство», «Медный всадник» и «Петропавловская крепость» откроются только с 1 мая, а остальные станут доступны лишь с 8 мая. Всего же, по словам директора Агентства внешнего транспорта Александры Бахмутской, в период навигации 2021 года в Петербурге будут работать 19 городских причалов, стоимость использования которых для бизнеса, по сравнению с прошлым годом, не выросла. «А для ряда маломерных судов даже снизилась», - сообщила она. Что касается сезона и участия в нем со стороны компаний-перевозчиков, Александра Бахмутская сообщила, что «навигация будет продолжаться до середины ноября, но это будет зависеть от погоды». «В настоящее время от судоходных компаний получено 26 заявок для работы на экскурсионно-прогулочных маршрутах, - пояснила она. - Количество компаний, которые оказывают услуги по перевозке на воде, как и количество их флота, не изменилось». По ее оценке, «если не будет никаких новых ограничений, связанных с пандемией, по итогам сезона планируем вернуться к показателям 2018–2019 гг. и за навигацию ожидаем от 2,5 до 3 млн пассажиров». Эксперт полагает, что в этом поможет и предстоящие в Петербурге отложенные на год матчи ЕВРО 2020. «Количество использованного в навигацию флота будет зависеть в том числе и от уровня спроса на водные экскурсии со стороны гостей и жителей города. - констатировала она.- Думаю, если не будет дополнительных ограничений, весь флот Петербурга, предназначенный для водных экскурсий, будет спущен на воду». При этом на 2021 год, например, к 19 городским причалам запланировано осуществить 24,8 тыс. швартовок, тогда как в 2020-м их было сделано менее 12 тыс. И, по словам г-жи Бахмутской, уже полностью сформированы 34 туристско-информационных маршрута от 9 основных пунктов посадки на борт. Вместе с тем, по ее словам, из-за проведения крупных событий (ЕВРО-2020, «Алые паруса» и др.) будут и ограничения на воде. В текущем сезоне предусмотрено 27 закрытий водных путей Петербурга: 17 закрытий связано со спортивными состязаниями, а дважды движение судов приостановят для очистительных работ на реках Смоленке и Карповке. Что касается безопасности судоходства, то начальник поисково-спасательной службы Петербурга Юрий Данчук, а также начальник Центра ГИМС МЧС России по Петербургу Александр Радько сообщили, что безопасность навигации в этом году будут обеспечивать 18 спасательных станций. «В основном, среди нарушителей фиксируются те, кто не имеет права на управление судами, - пояснил Александр Радько. - В частности водители аквабайков, которые берут их напрокат, не имея права на вождение». При этом эксперты заверили, что контроль за безопасностью на воде во время пассажирской навигации на реках и каналах будет в Петербурге, как всегда, жестким.



Ранее глава Ассоциации владельцев пассажирских судов (АВПС) Петербурга Владимир Родионов заявлял о том, что «результаты сезона во многом зависят как от интереса к водным прогулкам со стороны туристов, так и от погоды. В условиях отсутствия иностранцев рассчитывать приходится только на петербуржцев и внутренних туристов. Поэтому и результаты навигации прогнозировать крайне сложно». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка