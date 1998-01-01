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Российские туристы мечтают об Испании и Италии

Онлайн-сервис «Туту.ру» представил результаты нового опроса потенциальных туристов

Российские туристы за время пандемии больше мечтают о посещении Италии и Испании, показал опрос, который публикует онлайн-сервисом «Туту.ру».

В опросе приняли участие 1.138 человек.

«Больше всего россияне соскучились по Италии: ее открытия ждет каждый пятый опрошенный. Об открытии сообщения с Испанией мечтают 16% респондентов.

Замыкают тройку самых ожидаемых направлений страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония). Их открытия ждут 13% респондентов», — сообщает пресс-служба сервиса.

По данным опроса, по 10% участников ждут открытия Чехии и Вьетнама, 8% — Китая, 7% — Болгарии. О Франции и Израиле мечтают по 6%, о Великобритании — 3%.

Как напоминают в сервисе, страны Европы пока что закрыты для российских туристов за исключением Греции, где действует квота на прием туристов. Также российские туристы могут попасть в Черногорию, Хорватию и Сербию. Власти Италии обсуждают возможность открытия границ для зарубежных туристов к началу июня.

По данным одного из предыдущих опросов Туту.ру, за рубежом в этом году планируют отдыхать 22% участников.

/TOURBUS.RU