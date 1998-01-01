Правительство Италии приняло решение об ослаблении с 26 апреля ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщают западные СМИ, которые цитирует «Интерфакс». "Мы будем отдавать предпочтение досугу на открытом воздухе", — заявил премьер-министр страны Марио Драги, объявляя об открытии террас баров и ресторанов.

По словам г-на Драги, правительство страны берет на себя "обдуманный риск", начиная ослаблять введенные ограничения.

"Эти меры стали реакцией на сложности, с которыми столкнулись многие... Они создадут в стране больше спокойствия и станут основой для восстановления экономики", — добавил он.

Премьер заявил и об открытии школ для всех учащихся в регионах, относящихся к "желтой" и "оранжевой" зонам, в то время как в так называемых "красных" зонах некоторые занятия останутся в онлайн-формате.

Со своей стороны министр здравоохранения Роберто Сперанца объявил, что на 15 мая запланировано возобновление работы бассейнов, а на 1 июня — спортивных залов.

Ослабить ограничение позволит улучшение статистики по заболеваемости COVID-19, а также распространение кампании по вакцинации населения.

Напомним, что ранее глава министерства туризма Италии Массимо Гаравалья заявил о планах возобновить международный туризм до Дня республики 2 июня, поскольку в противном случае турбизнес может не выстоять против стран-конкурентов, сообщала газета Qui Como.

"Власти Италии рассчитывают на возобновление международного туризма до 2 июня и надеются начать прием гостей 15 мая. Этот вопрос может решиться уже на этой неделе: правительство намерено разработать график открытия регионов, чтобы впоследствии запустить международный туризм", — сообщило издание.

Как отмечает газета, причина такой «спешки» – ослабленное состояние турбизнеса, который нужно поддержать, чтобы компании не обанкротились. Особенно на фоне заявления конкурента, Греции, о старте международного туристического сезона 14 мая.

Предполагается, что главными условиями приема иностранных туристов будут наличие справки с ПЦР-тестом или сертификата о вакцинации.

С начала пандемии COVID-19 в Италии было зарегистрировано более 3,8 млн случаев заражения. Свыше 116 тыс. человек умерли от последствий заражения COVID-19, 3,2 млн человек выздоровели.

/TOURBUS.RU