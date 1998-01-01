Новости Во Владимирской области туристы встретятся с ткачами и аргунами Авторский маршрут Усадьба Думнова – Киржач был представлен в ходе пресс-тура по Владимирщине

В рамках однодневного рекламного тура для представителей туриндустрии «Путешествие в русскую провинцию», подготовленного Транспортно-экскурсионной компанией «Центр Решение» был представлен авторский маршрут: Усадьба Думнова – Киржач. Гостям показали туристические возможности региона, а также познакомили с уникальными проектами по возрождению русских традиций. Как правило, большинство туристов во Владимирской области посещают такие известные города, как Владимир и Суздаль, входящие в Золотое кольцо. Реже - Александров, Муром и Гороховец. И уж совсем редко они посещают небольшой старинный городок Киржач и село Заречье. С одной стороны, здесь налицо классический для российской провинции комплект — старинные храмы, купеческие дома, усадьбы. С другой, у этой части Владимирщины есть свои изюминки. По словам директора турфирмы «Центр Решение» Светланы Потаповой, - в своей работе они видят потенциал в открытии и разработке новых маршрутов и «незаезженных» экскурсий. «Нам нравится находить малоизвестные памятники, открывать новые музеи и знакомиться с новыми людьми», - отметила она. Купеческие дома и дворянские усадьбы XIX века — верные спутники старинных городков по всей России. Так, в одном из старинных особняков Киржача действует интереснейшая экспозиция. Потомки фабриканта-шелковика Думнова воссоздали интерьеры богатого дома, а также вернули к жизни из небытия уникальный промысел — производство местного шелка и бархата. По соседству, в крестьянской избе, действует «Дом сельского ткача». Встречая участников тура, праправнучка фабриканта Ивана Думнова – художница Галина Масленникова отметила, что выкупила родовое имение несколько лет назад. С тех пор усадьба используется как гостевой дом. «Особенно здесь любили останавливаться иностранцы, для них это было настоящее погружение в русскую историю, - говорит она, - На экскурсии я, например, рассказываю, что во времена расцвета местного ткачества Заречье было настоящим селом фабрикантов. Напротив нашего дома была усадьба фабрикантов Барашковых, дальше по улице жили Яшухины - тоже фабриканты. Но лучше всех сохранилось именно это здание - много лет после революции в нeм была школа. А вот от фабрики - она стояла рядом с усадьбой - не осталось и следа. Сегодня на придворовой территории я возродила «Ткацкую светелку» с настоящими аутентичными инструментами и ткацкими станками, которые принесли местные жители. Все это можно потрогать и даже посмотреть, как что работало. Более того, мне удалось познакомиться с единственной жительницей Заречья - Зоей Булдаковой, которая еще на своей памяти помнила, как работать на станке. Теперь видеозапись с ней – как управляться с этими громоздкими деревянными рычагами, можно посмотреть прямо в «светёлке». Когда-то бархат и плюш местного производства охотно покупали столичные модницы и мой прапрадед на этом поднялся, - он был, как тогда говорили, «миллионщиком», - добавляет Галина. – И я искренне надеюсь, что когда-нибудь в Заречье будут делать ткань по старинной технологии. Кто знает, может быть, удастся возродить былую славу думновских фабрик?» В самом Киржаче (на фото), который идеально подходит для однодневного посещения, тоже есть что посмотреть. Прежде всего, стоит пройтись по самому длинному деревянному пешеходному мосту в нашей стране. Объек, длиной 550 метров вошел в Книгу рекордов России, обогнав на пять метров предыдущего рекордсмена – Белорецкий мост в Башкирии. Такая постройка появилась благодаря местному меценату, владельцу типографии Евгению Федорову. Он же открыл в городе и собственную винодельню, где из натуральных ингредиентов ( яблок, смородины и пшеницы) изготавливаются «Хлебное вино», «Лавруско» яблочные самогоны завода товарища Бухловского и другие фирменные напитки. Стоит посетить и Музей меди и латуни, первый в нашей стране Музей наличников и «Дом аргунов». Киржачские плотники-аргуны, вырезающие потрясающей красоты деревянные наличники, которым посвящен музей, славились в прошлых веках по всей Руси. Интересно, что и по сей день старинное ремесло не умерло и востребовано: жители окрестных деревень заказывают особые наличники для своих домов у местных аргунов. /TOURBUS.RU



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