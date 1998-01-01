Новости Мальдивы отменяют ПЦР-тесты для туристов, привитых одобренными ВОЗ вакцинами Для российских туристов правила въезда на Мальдивы пока что не меняются

Мальдивских островов с 20 апреля разрешат въезд в страну вакцинированным туристам без предоставления ПЦР-теста, сообщает министерство туризма страны. "Путешествовать на Мальдивы стало проще. Отрицательный ПЦР-тест не требуется для туристов, которые посещают Мальдивы через две недели (14 дней) после второй дозы вакцины от COVID-19", — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует «Интерфакс». При этом, однако вакцина должна быть из списка одобренных ВОЗ. Российская вакцина "Спутник V" пока не значится в списках одобренных ВОЗ, как и вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Таким образом, для российских туристов правила въезда на Мальдивы на данный момент не меняются. Для въезда на территорию страны туристам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на английском языке, сделанный не ранее чем за 96 часов до прилета. Кроме того, в течение 24 часов до прибытия туристы должны загрузить на сайт иммиграционной службы декларацию о состоянии здоровья. Мальдивы, закрывшиеся в марте 2020 года из-за пандемии, одними из первых открыли границы для иностранных туристов. Экономика архипелага с населением в 450 тыс. человек сильно зависит от туризма, который прямо или косвенно генерирует две трети ВВП. Отметим также, что на минувшей неделе гендиректор TEZ Toue Владимир Каганер отмечал, что, после «запрета» Турции в качестве альтернативы для морского отдыха рассматриваются также и Мальдивы. Он подчеркнул, что "на майские праздники цены там высокие, но после их окончания отдых становится доступнее. «Начиная с 10 мая цены на туры в будут оптимальные. По Мальдивам это от 88 тыс. на человека". Ранее директор по маркетингу турофиса Рина Абдул Вахид, сообщала, что ч Число российских туристов на Мальдивах выросло на 103% с 1 января по 24 марта по сравнению с тем же периодом прошлого года, архипелаг посетило 58,6 тыс. россиян, а доля российского рынка достигла 21%. "В 2019 году мы приняли 83 тыс. россиян, по численности они занимали шестое место после туристов из Китая, Индии, Италии, Германии и Великобритании. В 2020 году ситуация резко изменилась: с момента открытия островов архипелага для международного туризма 15 июля россияне вышли в лидеры по турпотоку среди других иностранных рынков и лишь в феврале 2021 года их обогнали индусы. За 2020 год архипелаг посетили 61,3 тыс. туристов из РФ", — добавила представитель турофиса. Как подчеркнула Абдул Вахид, в этом году власти островов стремятся вернуться к результату 2019 года. "В конце января мы начали широкую вакцинацию населения. К 24 марта вакцину получили почти 225 тыс. человек, тогда как всего необходимо привить 300 тыс. Из них 15 тыс. работают непосредственно с туристами. Благодаря этим цифрам мы рассчитываем в этом году восстановить турпоток на допандемийном уровне", — рассказала она. /TOURBUS.RU

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