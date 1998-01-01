Новости Стартовали чартерные рейсы на Варадеро Глава кубинского турофиса и российские туроператоры прокомментировали начало программ полетов на популярный кубинский курорт

На этой неделе российские туроператоры запускают программы чартерных рейсов на самый популярный кубинский курорт Варадеро. Так, по информации Ассоциации туроператоров, ANEX Tour и «Интурист» успешно загрузили первый рейс Azur air, который вылетел 18 апреля. Рейсы из Внуково будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям до конца октября. По данным пресс-службы ANEX Tour, первый борт улетел со стопроцентной загрузкой. Направление хорошо закрывается «в глубину»: до конца апреля рейсы заполнены более чем на 60%. С 21 апреля из Шереметьево стартует полетная программа туроператора Coral Travel на рейсах авиакомпании Royal Flight (по понедельникам и четвергам). C 24 апреля на маршруте Москва-Варадеро по средам и субботам начнет летать Nordwind Airlines, стратегический партнер туроператора Pegas Touristik. При этом все три перевозчика поставили на кубинском направлении вместительные борта: на каждом рейсе заявлено порядка 500 кресел. Напомним, что Azur air и Nordwind Airlines с ноября прошлого года также выполняют туристическую перевозку на другой кубинский курорт – Кайо-Коко. Как заявил сегодня в беседе с нашим порталом директор российского представительства Министерствa туризма Кубы г-н Хуан Карлос Эскалона Пельисер, «Я сейчас активно беседую с туроператорми, начинающими программы полетов. И они подтверждают, что ближайшие семь-восемь рейсов практически полностью заполнены. Спрос на новые программы с самого начало был большим, а сейчас, на фоне временного запрета на полеты в Турцию, он стал просто огромным. Пока что на Варадеро открыты лишь 11 отелей, но это самые востребованные и популярные гостиницы, и мы надеемся, что вскоре мы откроем и другие объекты. Также пока что у нас в стране открыты для туристов лишь два курортных региона — Кайо-Коко и Варадеро, но мы ожидаем, что в ближайшее время иностранных гостей начнут принимать еще два наших популярных курорта — Санта-Люсия и Ольгин. Также мы ожидаем, что после 1 июня к нам смогут прилетать канадские и британские туристы. Пока же российский туррынок — единственный для нас, и поэтому он особенно важен. И на летний сезон, который традиционно был «низким», но в этом году неожиданно стал «высоким», у нас самые оптимистичные прогнозы». Напомним, что процедура приема туристов на Варадеро, аналогично той, что в настоящее время утверждена на Кайо-Коко. Так, каждому туристу по прибытии в аэропорт Варадеро будет проведен ПЦР-тест , который будет отправлен в лабораторию молекулярной биологии провинции Матансас. По прибытии в забронированный отель турист надевает браслет, который идентифицирует его до получения результатов проведенного теста. Турист получает результат в течение суток, в течение этого времени клиент должен соблюдать установленные меры - ношение масок и социальную дистанцию. Отметим также, что объявлен и отель, который станет обсерватором для россиян с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Это Starfish Cuatro Palmas 4*. Согласно описанию отеля, он расположен на первой линии пляжа, в центре города Варадеро. До пандемии гостиница работала по концепции «все включено» и принимала гостей только старше 16 лет. В отельном фонде – номера Standard Room и Standard Superior. /TOURBUS.RU

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