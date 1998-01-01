Новости Оперативные штабы пытаются вернуть туристов из Турции Оперштаб Росавиации обещает возврашать туристов в рамках "манифеста прерванного полёта", а общественный оперштаб при Ростуризме предлагает брать за возвращение по 10 тыс. руб.

Оперативный штаб по организации возвращения граждан РФ из Турции создан на площадке Росавиации, сообщило ведомство. "Оперативный штаб будет регулярно информировать Минтранс России о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию, количестве перевезенных граждан, а также количестве граждан России, имеющих оформленные билеты на рейсы и ожидающих возвращения на Родину", — говорится в сообщении. Текущая ситуация по вывозу россиян рассмотрена на заседании штаба в субботу. "Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках "манифеста прерванного полёта" (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации", — сообщили в Росавиации. Перевозчикам рекомендовано усилить работу колл-центров, при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров, "обеспечить полное и своевременное информирование пассажиров и переоформление билетов в случае изменения рейсов". Ранее оперштаб был создан и при Общественном совете при Ростуризме. Сейчас он также занимается решением проблемы с возвращением россиян на родину после ограничения авиасообщения с Турцией, сообщил изданию «Известия» руководитель штаба Дмитрий Давыденко. «Пока вывозных рейсов нет, я вижу одну возможность для застрявших туристов — возвращение через третьи страны, с которыми у России открыто авиасообщение. Это Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, ОАЭ. Чаще всего наши люди выбирают Минск. Государство в этой ситуации должно обеспечить вывозные рейсы, опыт такой уже есть. Думаю, их следует организовать на платной для туристов основе. Но цена должна быть адекватной и фиксированной», — заявил он. По мнению руководителя штаба, «идеальное решение в этой ситуации, если государство поручит вывоз застрявших отдыхающих российским перевозчикам и установит фиксированную цену за билет — например,10–12 тыс. рублей. При этом туристы могли бы купить билеты через сайт госуслуг». «По 10 тыс. рублей с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. Заседание штаба будет в понедельник–вторник, мы предложим такой вариант, — сообщил он.

Дмитрий Давыденко отметил, что медлить с решением о вывозных рейсах нельзя. «Cкоро мы увидим недовольных туристов в больших количествах. Пока что народ только начинает возвращаться из Турции и сталкивается с проблемами, но у большого числа путешественников отдых подойдет к концу примерно через неделю», — добавил он.

Член Общественного совета Ростуризма Федор Коробков также считает, что решение о вывозе российских туристов из Турции, в том числе и транзитников, нужно организовать как можно быстрее: «Около 20 тыс. россиян должны были вернуться транзитными рейсами через Стамбул. По сути, вне поля зрения государства сейчас оказались именно они, и те туристы, которые купили авиабилеты на рейсы не российских авиакомпаний, а турецких». В пресс-службе Ростуризма на вопрос СМИ, планируются ли вывозные рейсы из Турции для самостоятельных туристов, ответили, что «этот вопрос в работе», решение будет принято в начале недели. /TOURBUS.RU

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