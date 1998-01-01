Зарина Догузова: В Турции сейчас отдыхают около 50 тыс. организованных туристов

В Турции по состоянию на 15 апреля отдыхают около 50 тыс. организованных туристов из России, сообщила журналистам в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Что касается текущей ситуации с возвращением наших граждан из Турции и Танзании. Наша ключевая задача – чтобы люди спокойно, как и планировали, возвращались домой. Мы на связи со всеми ключевыми туроператорами. Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров находится около 50 тыс. человек, в Танзании – около 4 тыс. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха", — сказала она.

По словам главы Ростуризма, еще около 50 тыс. туристов отправились в Турцию и Танзанию самостоятельно на регулярных рейсах российских и международных авиакомпаний. Причем часть из них полетели через Турцию в третьи страны.

"Накануне возник целый ряд сложностей – начали отменятся рейсы иностранных авиакомпаний. Росавиация оперативно отработала этот вопрос, и на данный момент мы видим, что обратные рейсы уже появляются в расписаниях на вылет из Турции. По данному вопросу мы координируемся с Росавиацией и МИД России.

Ко всем самостоятельным путешественникам просьба отслеживать информацию на сайтах авиакомпаний, где были куплены билеты", — подчеркнула г-жа Догузова, которую цитирует «Интерфакс».

Глава Ростуризма также сообщила, что "на согласовании сейчас находится субсидия туроператорам за возвратные рейсы: чтобы вернуть планово всех своих туристов. Туроператоры с сегодняшнего дня отправляют в Турцию и Танзанию пустые самолеты", —

Глава Ростуризма также подчеркнула, что уже принятые правительством РФ в четверг меры поддержки отрасли – сокращение и отсрочка по взносам в фонды ассоциации "Турпомощь" — повысят устойчивость отрасли в текущей ситуации и позволят туроператорам выполнять обязательства перед туристами.

"Это первая из дополнительных мер поддержи отрасли, которые мы сейчас готовим", — заметила она.

/TOURBUS.RU