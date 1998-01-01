Новости Туроператоры по-прежнему не обязаны срочно вернуть туристам деньги за прошлогодние туры «Турпомощь» и Правовая служба АТОР разъяснили суть вчерашнего правительственного постановления

Несмотря на новое правительственное постановление, туроператоры не обязаны в срочном порядке возвращать деньги туристам, которые приобрели путевки за рубеж до 31 марта 2020 года, заявил директор объединения туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко, которого цитирует «Интерфакс». Как сообщают СМИ, вчера премьер-министр подписал постановление, которое обязывает туроператоров вернуть туристам деньги за туры за рубеж, приобретенные по договорам, заключенным по 31 марта 2020 года включительно. Возвраты будут осуществляться из средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма на основании уведомления, представленного туркомпанией. «Суть документа — в том, что продлили механизм, который действовал в мае прошлого года, по возвратам средств из фонда персональной ответственности (ФПО). Речь идет о возврате средств определенным категориям граждан и при желании туроператора, что важно, за неиспользованные туры, которые были приобретены до 31 марта 2020 года», — пояснил г-н Осауленко. Как отметил эксперт, критерии возврата обозначены в другом постановлении, и они не отменяются. «Это не принудительный возврат. Туроператоры за год сократили долг перед россиянами по не состоявшимся из-за пандемии турам с более чем 40 млрд руб. до 14 млрд рублей. А размер ФПО по последним данным составляет 1,9 млрд рублей», — подчеркнул он. Согласно постановлению правительства 1073, при исполнении договора в 2020 и 2021 годах туроператор обеспечивает предоставление турпродукта, предусмотренного договором, либо равнозначного туристского продукта в сроки, определяемые дополнительно по соглашению сторон договора, но не позднее 31 декабря 2021 года. В случае расторжения договора по требованию заказчика или отказе от равнозначного турпродукта туристу он должен вернуть деньги до 31 декабря 2021 года. В соответствии с документом, вернуть деньги в течение 90 дней с момента подачи заявления туроператору могут туристы, достигшие возврата 65 лет или попавшие в трудную жизненную ситуацию (действующая инвалидность, временная нетрудоспособность сроком более 2 месяцев подряд, потеря работы). Правовая служба АТОР сегодня также разъясняет, что «Правительство не обязывало туроператоров совершать выплаты туристам, оно дало им право распечатать фонд персональной ответственности для таких выплат через «Турпомощь». Пользоваться ли такой возможностью – решает каждый туроператор сам”. При этом Правовая служба отмечает, что это постановление не касается отмененных туров в связи с прекращением авиасообщения с Турцией в этом году, речь только про туры, купленные до 21 марта 2020 года. «Даже если туроператор принял решение распечатать фонд для выплат, обращаться к турагенту бессмысленно: выплаты делает даже не сам туроператор, а «Турпомощь». И тем более ни на что в этом вопросе не влияет турагент. Никаких выплат туристу он не делает», - заключили в АТОР. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка