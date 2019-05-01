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С сегодняшнего дня восстанавливается авиасообщение с Марокко

Royal Air Maroc начинает еженедельно летать в Касабланку по пятницам, а S7 вскоре начнет рейсы по тому же маршруту по воскресеньям

Власти Марокко готовы принимать российских туристов с ПЦР-тестом без соблюдения карантина, сообщает московский офис национального офиса по туризму Марокко.

"Марокко открыто для россиян. Нужны два документа: справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, и подтверждение брони проживания. Виза не нужна", — говорится в сообщении.

В турофисе пояснили, что справка должна быть на английском, французском или арабском языках. Перед вылетом пассажирам необходимо заполнить "Анкету для пассажиров общественного здравоохранения" на сайте onda.ma, затем распечатать ее и предъявить по прибытии.

Как отметили в московском офисе по туризму, в марокканский город Касабланка из Москвы запланировали прямые рейсы Royal Air Maroc и S7. Национальный перевозчик Марокко начнет выполнять полеты 16 апреля еженедельно по пятницам, стоимость билета в один конец – от 36,4 тыс. рублей.

Российская авиакомпания будет осуществлять перевозку из аэропорта Домодедово с 30 апреля. Стоимость авиабилета в один конец на первый рейс – от 55,3 тыс. рублей, в середине мая без багажа можно купить билеты туда-обратно за 28 тыс. рублей.

С 9 мая эти полеты будут выполняться по воскресеньям. Вылет из Домодедово в 12:10, прилет в аэропорт Касабланки в 15:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 17:20 и приземляется в Москве в 01:10 на следующий день.

Перелеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Boeing 737-800, рассчитанных на перевозку 168 пассажиров в экономическом классе и 8 путешественников - в бизнес-классе.

Ранее также сообщалось, что авиакомпания Nordwind также получила новые допуски на рейсы в Касабланку и Агадир из Москвы.

Отметим, что к сегодняшнему дню в Марокко было выявлен 504 тыс. заболевших ковидом, выздоровели 490 тыс, скончались 8,9 тыс. Вчера было выявлено лишь 596 больных, на 103 меньше, чем в среду.

/TOURBUS.RU