Россиянам, возвращающимся из Абхазии, не нужно сдавать тест на коронавирус

Выяснилось, что новое распоряжение Роспотребнадзора о ПЦР-тестах не распространяется на туристов, побывавших в Абхазии

Гражданам России, в отличие от ранее распространенной информации, не потребуется сдавать тест на COVID-19 при пересечении российско-абхазской границы в любом направлении, сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

"Новое правило Роспотребнадзора, вступившее в силу 15 апреля, в соответствии с которым все туристы, возвращающиеся с отдыха на территорию России любым транспортом, обязаны пройти тестирование на COVID-19 ПЦР-методом в течение трех дней, не распространяется на граждан России, выезжающих или въезжающих на территорию Абхазии на любой срок", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы правительства республики, "в новом решении Роспотребнадзора указаны 29 стран, среди которых Абхазия не значится.

Для граждан же Абхазии продолжает действовать распоряжение правительства РФ от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию".

Напомним, что ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор сообщил о введении с 15 апреля новых правил для россиян, возвращающихся из-за рубежа. Каждый прибывающий на территорию страны должен в течение трех дней сдать ПЦР-тест на наличие коронавируса и разместить его результаты на Едином портале Госуслуг. Раньше эти меры касались только людей, возвращающихся в Россию воздушным транспортом.

Отметим также, что сегодня из Абхазии пришла еще одна важная для наших туристов новость - сотрудникам ГАИ республики в период летнего туристического сезона запретили без веских причин останавливать автомобили с российскими номерами.

"МВД запретило останавливать автотранспортные средства с иностранными государственными номерными знаками, въезжающим на территорию Абхазии, без веских на то причин. Российские автотуристы должны иметь возможность спокойно ездить по территории республики и посещать достопримечательности", — заявил заместитель министр внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа на совещании по итогам работы МВД республики, - сообщает «Интерфакс».

По его словам, за выполнением приказа будет следить управление собственной безопасности МВД республики и управление по воспитательной работе.

Беслан Чкадуа также проинформировал о том, что "уже сегодня ведется активная подготовка к летнему курортному сезону, и важная задача подразделений милиции общественной безопасности — обеспечить комфортное пребывание в республике гостей Абхазии".

/TOURBUS.RU